ITTF Challenge w tenisie stołowym - Chińczycy w składzie z He Zhuojią we Władysławowie

W 22-osobowym składzie wystąpią chińscy tenisiści stołowi w turnieju ITTF Challenge we Władysławowie (16-20 października). Z numerem pierwszym rozstawiona jest He Zhuojia, zajmująca 15. miejsce w światowym rankingu. Wśród mężczyzn z "jedynką" zagra Grek Panagiotis Gionis.

20-letnia He Zhuojia największy sukces odniosła w grudniu 2018 roku, docierając do decydującego pojedynku zawodów finałowych cyklu World Tour w południowokoreańskim Incheon. W wielkim finale przegrała z rodaczką Chen Meng 1:4. Wcześniej osiągnęła półfinały w imprezach tej rangi w Hongkongu i Austrii.

He Zhuojia dała się poznać dużo wcześniej. Mając 15 lat triumfowała w turnieju WT seniorek w Buenos Aires. W finale pokonała 4:2 inną Chinkę Fan Siqi. Z kolei 2012 roku triumfowała w World Cadet Challenge, czyli nieoficjalnych mistrzostwach świata kadetek. W półfinale w Mangilao na wyspie Guam pokonała Natalię Bajor, dziś mistrzynię Polski w singlu, która również zagra za kilka dni w hali COS "Cetniewo".

W ITTF Challenge we Władysławowie wystąpi również m.in. 18-letnia mistrzyni (2016) i wicemistrzyni (2018) świata juniorek Shi Xunyao. W ubiegłym roku Chinka zwyciężyła też w juniorskim turnieju Polish Open we Władysławowie.

Trenerzy pingpongowej potęgi zabierają na zawody nad Bałtyk w większości młodych zawodników i zawodniczki. 21-letnia Fan Siqi w tym roku była najlepsza w młodzieżowej rywalizacji w ITTF Challenge Plus w Portugalii.

Po 17 lat mają Huang Yingqi (w 2018 roku półfinalistka German Open U-21) i Wu Yangchen (półfinalistka tegorocznego Portugal Open U-21), a jeszcze mniej, bo po zaledwie 15 lat liczą sobie Kuai Man i Chen Yi.

W singlu we Władysławowie z dwójką i trójką rozstawione zostały Japonki Saki Shibata i Hina Hayata, sklasyfikowane w "30" listy światowej. W eliminacjach nie muszą uczestniczyć dwie podopieczne trenera Zbigniewa Nęcka: Bajor i wracająca do reprezentacji po przerwie macierzyńskiej Katarzyna Grzybowska-Franc, brązowa medalistka zeszłorocznych ME w Alicante.

Wśród pingpongistów z "jedynką" zagra Gionis z zespołu mistrza superligi Dartomu Bogorii Grodzisk Mazowiecki, z "dwójką" Ukrainiec Kou Lei z PKS Kolping Frac Jarosław, a z "trójką" były zawodnik Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz Paragwajczyk Marcelo Aguirre. Jakub Dyjas wystąpi z nr 7., a Marek Badowski z 18.

W chińskie ekipie jest m.in. złoty medalista MŚJ 2018 w australijskim Bendigo 19-letni Xu Haidong. Na antypodach wygrał także w deblu i drużynówce. W duecie zagrał z 16-letnim Xiang Pengiem, który również został zgłoszony do polskiego turnieju. W edycji 2018 młodzieżowego Polish Open Xiang Peng nie miał sobie równych w U-15 i U-18.

Mistrz świata juniorów w mikście Yu Heyi (grał z Qian Tianyi) będzie jednym z faworytów U-21 we Władysławowie. W juniorach zwyciężał m.in. w Czechach i Francji.

W kadrze Chin są też mniej znani tenisiści stołowi, m.in. 17-letni Niu Guankai, który z niezłej strony pokazał się w Lizbonie; dotarł do ćwierćfinału ITTF Challenge Plus.

Poprzednie zawody serii Challenge odbyły się w Polsce w marcu 2018 roku w Spale. Dominowali pingpongiści z Korei Południowej, którzy triumfowali w singlu oraz deblu kobiet i mężczyzn. Zwyciężyli: Haeun Yang i Jonghoon Lim oraz Haeun Yang/Jihee Jeon i Youngsik Jeoung/Sangsu Lee. W zawodach do lat 21 triumfował Badowski.

Za kilka dni we Władysławowie zagrają Haeun Yang, która w 2016 roku była 11. w rankingu międzynarodowej federacji, a także uczestniczka tegorocznych MŚ w Budapeszcie Choi Hyojoo czy 15-letnia Shin Yubin, która w seniorskim World Tourze debiutowała w 2015 roku na Białorusi.