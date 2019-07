Ekstraklasa tenisistek stołowych. Kilka ciekawych transferów

Ukrainka Tetiana Bilenko w Bebetto AZS UJD Częstochowa, Amerykanka Wu Yue w zespole mistrza Polski Enea Siarki Tarnobrzeg i brązowa medalistka mistrzostw Europy Katarzyna Grzybowska-Franc w UKS Dojlidy Białystok - to ciekawsze transfery w ekstraklasie tenisistek stołowych.

PZTS ogłosił we wtorek składy drużyn na sezon 2019/20, tym samym zamknięte zostało okno transferowe.

Bardzo silnym składem dysponować będzie broniąca tytułu drużyna z Tarnobrzega. Do takich pingpongistek jak mistrzyni Europy Li Qian, Chinka Gu Ruochen, reprezentantka Niemiec Han Ying, Białorusinka Wiktoria Pawłowicz, Rumunka Elizabeta Samara dołączy jeszcze reprezentantka USA Wu Yue. W kadrze triumfatorek Ligi Mistrzyń są także Kinga Stefańska, Julia Szczepanik i Agata Zakrzewska.

W ekipie wicemistrzyń kraju - Polmleku Lidzbark Warmiński - pozostały Ma Wenting (Norwegia) i Dong Rui Fang, ale nie ma Białorusinki Darii Trigolos.

Zmiany nastąpiły także w klubach, które w poprzednim sezonie wywalczyły brąz. W AZS UE Wrocław nie ma już Chinki Xie Junqiu, ale są jej dwie rodaczki: Liu Siyu i Liu Ye. Pozostały natomiast mistrzyni Polski Natalia Bajor oraz mistrzynie Europy juniorek - w singlu Anna Węgrzyn i w mikście jej siostra Katarzyna Węgrzyn. Z kolei ekipę GLKS Nadarzyn opuściła Klaudia Kusińska, która zagra w wicemistrzu Hiszpanii Tecnigen Linares.

Tenisistki stołowe Bebetto AZS UJD Częstochowa w poprzednich rozgrywkach zajęły piąte miejsce i nie awansowały do play off, a teraz powinny liczyć się w walce o medale. W klubie nie ma już Serbki Andrei Todorovic, ale jest bardzo znana ukraińska obrończyni Tetiana Bilenko. To zawodniczka, która grała w LM w barwach np. UCAM Kartagena i SVNO Stroeck, a wygrywała m.in. ze wszystkimi reprezentantkami Polski (Li Qian, Natalia Partyka, Grzybowska-Franc).

Z Częstochowy do SKTS Sochaczew przeniosła się Daria Łuczakowska, a nowymi zawodniczkami są także Magdalena Sikorska i Rumunka Irina Ciobanu. Dotychczasowa liderka SKTS Grzybowska-Franc będzie grać w Dojlidach Białystok m.in. z Białorusinką Darią Kisel i Chinką Ma Yuhan.

Bronowianka Kraków zakontraktowała np. Singapurkę Goi Rui Xuan i Japonkę Nozami Takeuchi, ATS east rent Białystok ma w składzie dwie zagraniczne pingpongistki: Zauresz Akaszewą z Kazachstanu i Amerykankę Wang Xinyue, a beniaminek KU AZS PWSIP Metal-Technik Łomża poza grającą w tym klubie Chinką Bingran Ren, zgłosił także jej rodaczkę Liu Luqi.

Rozgrywki kobiecej ekstraklasy rozpoczną się 14 września. Dwa dni wcześniej sezon zainauguruje męska superliga.