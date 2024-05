Wielki sukces Polaka w Szkocji. Obrońca świętuje podwójną koronę

Celtic Glasgow zakończył właśnie kolejny znakomity sezon. Klub ze stolicy Szkocji w sobotę 25 maja sięgnął po krajowy Puchar, który dołożył do wywalczonego już mistrzostwa kraju. W przeszłości sukcesy w barwach "The Bhoys" świętowali Artur Boruc i Maciej Żurawski, a teraz udało się to kolejnemu Polakowi. Dwa tytułu na swoim koncie zapisał bowiem Maik Nawrocki, który jest zawodnikiem Celticu od lata ubiegłego roku.