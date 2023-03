Zawodniczki Rangers FC prowadziły od 36. minuty po golu Brogan Hay , jednak nie były w stanie "dowieźć" remisu do końca. W dziewiątej minucie czasu doliczonego drugiej połowy punkt swojej drużynie uratowała Caitlin Hayes . Chwilę później wydarzyło się coś, na co nie może być przyzwolenia.

Brzydkie obrazki w derbach Glasgow. Trener Rangers FC uderzył szkoleniowca Celticu

Sfrustrowany utratą bramki i wygranej asystent trenera gospodyń Craig McPherson podszedł do szkoleniowca przeciwniczek i uderzył go czołem w tył głowy. Nie zrobił tego mocno, ale sam zamiar był oczywiście haniebny. Natychmiast doszło do zamieszania, w które włączyły się piłkarski rezerwowe. Poszkodowany Fran Alonso zareagował na to wszystko raczej spokojnie, nie eskalował konfliktu. "Po prostu uderzył mnie od tyłu. Nie rozmawiałem z nim przez cały mecz, ale był oczywiście rozczarowany stratą gola w końcówce. Całkowicie to rozumiem. Zostałem nazwany "małym szczurem", ale nie wiem dlaczego - powiedział dla Sky Sports Hiszpan, który w przeszłości był asystentem Mauricio Pochettino czy Ronalda Koemana w męskich drużynach Southampton i Evertonu.