Peter Lawwell, prezes Celticu Glasgow, oznajmił, że kilkudniowe zgrupowanie w Dubaju było "ewidentnym błędem". Po powrocie do Szkocji okazało się, że aż 16 osób musi udać się na kwarantannę.

Celtic ruszył nad Zatokę Perską krótko po przegranych 0-1 derbach z Rangers FC. Wyprawa zakończyła się fatalnie. Po tym jak pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa otrzymał obrońca Christopher Jullien, izolacji trzeba było poddać 13 innych zawodników, którzy mieli kontakt z zakażonym.

Ich nazwisk nie podano do publicznej wiadomości. Wiadomo natomiast, że od zespołu musieli zostać odseparowani również trener Neil Lennon i jego asystent John Kennedy.

- Patrząc z perspektywy czasu, muszę powiedzieć, że wyprawa do Dubaju to był ewidentny błąd. I za to bardzo przepraszam naszych sympatyków - powiedział prezes Celticu, Peter Lawwell, cytowany przez serwis skysports.com.

Co ciekawe, Jullien został zabrany na zgrupowanie, mimo że z powodu kontuzji kolana - wedle prognoz - został wykluczony z gry na cztery miesiące.

Mimo osłabienia kadrowego w miniony poniedziałek Celtic zremisował ligową potyczkę z Hibernianem 1-1, tracąc bramkę w ostatniej minucie spotkania.

Na obozie przygotowawczym w Dubaju przebywają w tej chwili piłkarze Legii Warszawa. Czy fatalny finisz zgrupowania stanie się również ich udziałem? Powrót do Polski zaplanowano na 22 stycznia.

