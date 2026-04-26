Wielki sukces Polaka. Dołączył do "klubu milionerów", a to nie koniec

Jan-Krzysztof Duda to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych polskich szachistów. W 2013 roku udało mu się zdobyć tytuł arcymistrza i od tamtej pory osiągał coraz to większe sukcesy na arenie międzynarodowej. Jego najwybitniejszym do tej pory osiągnięciem było wygranie finału Pucharu Świata FIDE w 2021 roku. Duda dokonał tego jego pierwszy Polak w historii, pokonując Siergieja Karjakina.

Sukcesy sportowe Jana-Krzysztofa Dudy zostały docenione w Polsce - w 2016 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda odznaczył go Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia sportowe w 2016 roku oraz popularyzację dyscypliny. W 2021 arcymistrz szachowy został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Jan-Krzysztof Duda przekroczył magiczną barierę. Tyle już zarobił na grze w szachy

W ubiegłym roku Polak walczył ze swego rodzaju kryzysem i znacznie rzadziej występował w szachach klasycznych. Wystąpił jedynie w dwóch turniejach na koronnym dystansie oraz w niemieckiej Bundeslidze. Nieczęsto pokazywał się również w szachach szybkich i błyskawicznych. Mimo to w 2025 roku udało mu się zainkasować 153 tys. dolarów, a więc ponad 550 tys. złotych. Mowa tu oczywiście o samych nagrodach turniejowych, nie wliczając m.in. kontraktów sponsorskich.

Znacznie bardziej imponujące są zarobki Jana-Krzysztofa Dudy, jeśli chodzi o całą jego karierę. Jak przekazał portal "chess.com", w historycznym zestawieniu najlepiej zarabiających szachistów świata Polak po 2025 roku zajmuje 30. miejsce, a z samych nagród turniejowych zdołał już zainkasować... 1 113 704 dolarów, a więc około 4 mln złotych. Już sama ta kwota robi naprawdę ogromne wrażenie, a warto dodać, że to jedynie ułamek majątku 28-latka. Do tego dochodzą bowiem także wynagrodzenia za występy w ligach, stypendia sportowe oraz kontrakty sponsorskie.

Jeśli chodzi o ranking najlepiej zarabiających szachistów wszech czasów, liderem wciąż pozostaje Magnus Carlsen, który międzynarodowych turniejach zainkasował już 12 232 249 dolarów (około 44,5 mln złotych). Za jego plecami znajdują się Viswanathan Anand (9 551 844 dolarów) i Garry Kasparow (8 045 979 dolarów).

Jan-Krzysztof Duda Foto Olimpik AFP

Jan-Krzysztof Duda Andrzej Iwańczuk AFP

Turniej pretendentów w Madrycie. Jan-Krzysztof Duda PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP AFP

