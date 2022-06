Wielka szansa Polaka przepadła! Zremisował czarnymi z Francuzem

Zwycięzca turnieju, rozgrywanego w Palacio de Santona w stolicy Hiszpanii, będzie przeciwnikiem Norwega Magnusa Carlsena w przyszłorocznym meczu o mistrzostwo świata.

Partia debiutujących w turnieju kandydatów i najmłodszych w stawce 24-letniego arcymistrza z Wieliczki, klasyfikowanego na 16. miejscu w rankingu FIDE, z pięć lat młodszym, trzecim na światowej liście szachistą urodzonym w Iranie, zakończyła się najszybciej tego dnia - po 36 posunięciach. Od jej początku najlepszy polski szachista wykazywał dobre przygotowanie teoretyczne, grał pewnie i szybko. Zdecydowanie więcej czasu zużył jego rywal, uważany w przedturniejowych prognozach za jednego z faworytów.

"Nie było nic nadzwyczajnego w naszym przygotowaniu. Duda zastosował swój normalny wariant, w którym rozegrał już niejedną partię. Najlepsza w przygotowaniu była sama decyzja, żeby po prostu powtórzyć jego najbardziej solidną broń. Wszystkiego można się było spodziewać po Firouzji, ale nasze założenie - wydaje mi się, że słuszne - było takie, że z uwagi na to, iż Janek w swojej pierwszej partii czarnymi zastosował obronę sycylijską, wariant Najdorfa, jeden z najbardziej ostrych, uznaliśmy, że Firouzja będzie dążył do powtórki, chcąc się jak najszybciej odbić po porażce poprzedniego dnia, i dlatego ten agresywny wariant będzie mu pasował. Z tego też powodu uznaliśmy, że trzeba go zmienić i zagrać solidnie. Okazało się, że rywal zupełnie się tego nie spodziewał i stąd taki, a nie inny obraz partii" - powiedział arcymistrz Grzegorz Gajewski ze sztabu Dudy.

Wcześniej polski szachista i Firouzja rywalizowali pięć razy w szachach klasycznych i bilans był zdecydowanie korzystny dla reprezentanta Francji - cztery zwycięstwa i jeden remis.

Polak w spokojnej obronie rosyjskiej

"Duda zdecydował się na spokojną obronę rosyjską i wydaje się, że to był bardzo dobry wybór. Firouzja po porażce we wczorajszej partii, grając białym kolorem, na pewno chciał się zrehabilitować, zaatakować. Janek jednak spokojnie go wyczekał, sam grał bardzo szybko, prowokując jednocześnie rywala do długiego namysłu. Warto zwrócić uwagę, że w sporym fragmencie partii miał blisko godzinę przewagi nad rywalem. Pokazuje to, jak świetnie był przygotowany. Od początku do końca nie miał żadnych problemów, uzyskując bardzo dobry wynik. Na razie ma na koncie same remisy, ale myślę, że im dalej w turniej, powinien grać lepiej, gdyż jest także bardzo dobrze przygotowany fizycznie" - skomentował szef wyszkolenia PZSzach Michał Bartel.

W innych pojedynkach 5. rundy Amerykanin Fabiano Caruana zremisował z Węgrem Richardem Rapportem, inny reprezentant USA Hikaru Nakamura, mimo wyraźnie lepszej pozycji w pierwszej fazie partii, także podzielił punkt z prowadzącym w turnieju Rosjaninem Janem Niepomniaszczim, który w Madrycie gra pod flagą FIDE. Nie przyniosła rozstrzygnięcia także najdłuższa partia dnia, w której zmierzyli się Tejmur Radżabow z Azerbejdżanu z Chińczykiem Dingiem Lirenem.

W czterech pierwszych rundach Duda zremisował białymi z Rapportem i Lirenem, czarnymi z Caruaną oraz białymi z Radżabowem. W stolicy Hiszpanii zgromadził już 2,5 pkt i zajmuje piąte miejsce. Wyprzedzają go Niepomniaszczi - 3,5, Caruana - 3 oraz Nakamura i Rapport - po 2,5.

W czwartek w szóstej rundzie Polak zmierzy się ponownie czarnymi z liderem Niepomniaszczim. Rosjanin, jako zwycięzca poprzedniego turnieju kandydatów, był przeciwnikiem Carlsena w ubiegłorocznym meczu o mistrzostwo świata.

"Na pewno przed nami ciężka partia. Niepomniaszczi jest graczem ścisłej czołówki światowej, szczególnie groźnym białym kolorem, bardzo skutecznym, kiedy ma inicjatywę, więc trzeba będzie go zneutralizować. Co do całości czekających jeszcze Janka pojedynków, jestem ostrożnym optymistą" - dodał Gajewski.

Impreza w Madrycie potrwa do 4 lipca. Dni przerwy zaplanowano jeszcze na 24 i 28 czerwca oraz 2 lipca.

Pula nagród wynosi 500 tys. dolarów. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc wzbogacą się o: 48, 36 i 24 tys. dol. Za każde wywalczone pół punktu zawodnicy otrzymują ponadto 3,5 tysiąca USD.

Wyniki 5. rundy:

Alireza Firouzja (Francja) - Jan-Krzysztof Duda (Polska) remis

Hikaru Nakamura (USA) - Jan Niepomniaszczi (FIDE) remis

Fabiano Caruana (USA) - Richard Rapport (Węgry) remis

Tejmur Radżabow (Azerbejdżan) - Ding Liren (Chiny) remis

Klasyfikacja po pięciu rundach:

1. Niepomniaszczi 3,5 pkt

2. Caruana 3

3. Nakamura 2,5

4. Rapport 2,5

5. Duda 2,5

6. Liren 2 .

Radżabow 2

8. Firouzja 2