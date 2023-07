Są wytyczne dla Ukraińców: Nie podawać rąk, nie bratać się

Ukraińcy jeszcze do niedawna nie mogli w ogóle startować w zawodach, w których pojawiają się Rosjanie i Białorusini. Zasady te Kijów następnie złagodził. Zezwolił na takie starty, co miało pomóc zawodnikom z Ukrainy w rywalizacji i zdobywaniu minimów. Wygenerowało jednak nowy problem, jakim jest zachowanie zawodników po rywalizacji. Do skandalu doszło podczas mistrzostw świata w szermierce, które odbywały się w Mediolanie, gdzie ukraińska szablistka Olha Charłan nie podała ręki rywalce z Rosji.