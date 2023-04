Rosyjski mistrz zrywa kontakt. Uderza w największą gwiazdę

Chwilę później szachista odniósł się do Carlsena, jednego z najlepszych przedstawicieli tej dyscypliny.

"On zawsze wypowiadał się normalnie w dyskusjach, ale nagle przyznał, że Rosjanie nie powinni brać udziału w międzynarodowych zawodach " - mówił Kariakin. Wtedy prowadzący wywiad Korszewnikow zapytał: "Czy to jest faszyzm?".

Szachy. Norweski ekspert o Siergieju Kariakinie

"On nie jest mnie w stanie już zaszokować. Cała ta obrzydliwa atmosfera w tym wywiadzie..." - powiedział ekspert od szachów i Rosji.

"Jeśli oglądasz rosyjską telewizję, to nie mówią tam, że Magnus chce bojkotu zawodników grających dla Rosji, ponieważ toczy ona wojnę z Ukrainą. Mówią, że chce tego bojkotu, ponieważ nie lubi Rosjan. Ludzie, którzy to oglądają myślą sobie 'Zachód nas nie lubi, bo nie lubi nas z definicji', a przecież chodzi o to, że krytykujemy wojnę, którą prowadzi Putin" - stwierdził Grønn.