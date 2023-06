Rosyjski arcymistrz zamieścił wideo. To go może drogo kosztować

Siergiej Karjakin ma już nigdy nie wystąpić w zawodach w cywilizowanym świecie - tego przynajmniej domaga się część szachistów, którzy mieli z nim rywalizować. Wszystko po tym, jak Rosjanin zamieścił w sieci wideo nakłaniające do pomocy armii rosyjskiej w walce na froncie ukraińskim. Siergiej Karjakin nazwał go "narodowym frontem" i zaapelował o "pomoc we wspólnym zwycięstwie".