Sportowiec, dzierżący tytuł arcymistrza od 2002 roku, praktycznie do końca 2009 roku zdobywał tytuły i święcił sukcesy ku chwale Ukrainy . Tak długo bowiem reprezentował barwy kraju, w którym przeszedł na świat, przy czym obecnie Półwysep Krymski, samozwańczą decyzją Federacji Rosyjskiej, poprzedzoną zmianą w Konstytucji, padł ofiarą nielegalnej aneksji poprzez użycie siły zbrojnej.

Poplecznik Putina uciekł przed śmiercią. Siergiej Kariakin relacjonuje