Polak pokonał mistrza świata i zagra w finale!

Duda, lider po 15 rundach pierwszej fazy turnieju, utrzymuje znakomitą dyspozycję. W środę odniósł ważne zwycięstwo nad liderem cyklu CCT. O sukcesie przesądziła pełna dramatycznych zwrotów druga partia, w której 24-letni arcymistrz z Wieliczki pokonał białymi utytułowanego rywala po 88 posunięciach.

Pierwsza i trzecia partia zakończyły się remisami. Norweg musiał wygrać czwartą, by doprowadzić do remisu i zachować szanse na awans w dogrywce. W decydującej partii ponownie grający białymi Duda nie pozwolił jednak rywalowi się zaskoczyć. Carlsen znów popełnił błąd i poddał się już po 33 posunięciach.

"Kluczowa była druga partia. Przez jej większość grałem bardzo dobrze, ale, niestety, w pewnym momencie popełniłem duży błąd, chociaż miałem przed oczyma wygrywającą kontynuację. Przeciwnik otrzymał szansę wygranej, ale do mnie też uśmiechnęło się szczęście, gdyż on także w pewnym momencie popełnił pomyłkę. W nerwowej, emocjonalnej końcówce, potrafiłem wykorzystać swoją sytuację. W ostatniej partii Carlsen próbował odwrócić losy meczu, ale tym razem zagrałem solidnie, a on znów nie ustrzegł się błędu. Jestem szczęśliwy i dumny z tych dwóch wygranych i awansu" - skomentował arcymistrz z Wieliczki dla portalu chess.24.

Szachy. Jan-Krzysztof Duda pokonał Magnusa Carlsena

Duda po raz drugi awansował do finału turnieju rangi regular w tegorocznym cyklu. W marcu w Charity Cup w walce o zwycięstwo, przy remisie 1:1 w dwudniowym meczu, przegrał z Carlsenem po dogrywce 0:2. Wystąpił także w dwóch turniejach wyższej rangi, major - w kwietniu triumfował w Oslo Esports Cup, a w sierpniu był piąty w ośmioosobowej stawce w FTX Crypto Cup w Miami (zwyciężył Carlsen, ale Polak pokonał Norwega w piątej rundzie 4:2).

W drugiej parze półfinałowej Szachrijar Mamiedjarow z Azerbejdżanu pokonał reprezentanta Rumunii Richarda Rapporta 3,5:2,5 po dogrywce i on będzie rywalem Dudy w dwudniowej rywalizacji o końcowy triumf.

Tegoroczna, druga edycja Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowanej przez Play Magnus Group szachowej Ligi Mistrzów, z sumą nagród 1,6 mln dolarów, składa się z dziewięciu imprez.

W Aimchess Rapid (pula 150 tys. dol.) 16 uczestników rozegrało najpierw 15 rund systemem każdy z każdym. Za wygraną partię zawodnik otrzymuje trzy punkty i 750 dol., a za remis - jeden i 250. Ośmiu najlepszych w klasyfikacji awansowało do fazy pucharowej, w której w ćwierćfinale i półfinale odbywały się jednodniowe pojedynki (cztery partie). Finalistów czeka od czwartku dwudniowa rywalizacja (w sumie maksimum osiem partii).

Cały cykl zakończy się turniejem w San Francisco w dniach 11-20 listopada z udziałem ośmiu czołowych szachistów, m.in. Dudy, i po raz drugi wyłoni najlepszego arcymistrza sezonu w rywalizacji online.