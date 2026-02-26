Pilny apel rodziców polskiego geniusza. 13-latek potrzebuje pomocy

Przez ostatnie miesiące polskie media mocno rozpisywały się o sukcesach Michała Szubarczyka. Młody sportowiec rozbudził w rodakach miłość do snookera, wygrywając z wieloma znacznie bardziej doświadczonymi rywalami. Warto jednak podkreślić, że młodych talentów w naszym kraju jest znacznie więcej, jednak nie mogą oni liczyć na tak ogromny rozgłos. Doskonałym tego przykładem jest Antek Radzimski.

13-latek z Zabrza jest bez wątpienia jednym z najlepszych młodych szachistów w Polsce. Ba, obecnie jest on drugim zawodnikiem świata w swojej kategorii wiekowej i choć do pełnoletniości mu jeszcze daleko, jego CV już na ten moment zawstydzić może niejednego. Na swoim koncie ma m.in. wicemistrzostwo świata do lat 12, a nie tak dawno zdobył medal mistrzostw Polski do lat 18 w szachach błyskawicznych. Warto również podkreślić, że Antek osiągnął ranking 2400 pkt szybciej od... arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy. Ma on więc zadatki na to, aby w kolejnych latach stać się legendą polskich szachów.

Niestety, droga młodego Polaka na szczyt nie jest wcale usłana różami. Rodzice nastolatka w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" opowiedzieli o największym na ten moment problemie.

Antek Radzimski zachwyca talentem. Rodzice apelują o pomoc w finansowaniu kariery syna

Adam Radzimski i jego małżonka są naprawdę dumni z osiągnięć syna, nie ukrywają jednak, że najważniejszym czynnikiem w rozwoju dalszej kariery ich potomka są finanse. Bez odpowiednich środków 13-latek nie będzie miał bowiem możliwości, aby szlifować swoje umiejętności i stawać się coraz lepszym.

"Zastanawiamy się, czy mamy mówić prawdę... Rozkładamy ręce, bo widzimy, jak świat nam ucieka. Płaczemy, że nie stać nas na to, co jego rówieśnikom zapewnia przewagę. To trochę krzyk rozpaczy, ale zbliża się ostatni dzwonek dla Antka. W tym roku będzie miał 14 lat, a w szachach to już niemało" - wyznał ojciec 13-latka.

"To wszystko, co osiągnął Antek, byłoby niemożliwe, gdybyśmy my tym wszystkim nie sterowali. Umawiamy treningi, poszukujemy sponsorów, szukamy i finansujemy wyjazdy na turnieje. Dla męża to już nie jest nawet drugi etat, a pierwszy" - dodała mama Antka.

Rodzice podkreślają, że od finansów zależy m.in. liczba treningów z arcymistrzami. Jak się okazuje, ich syn na ten moment pod okiem doświadczonych zawodników trenuje dwie godziny w tygodniu, tymczasem rok młodszy od niego Argentyńczyk Faustino Oro takie treningi odbywa po kilka godzin dziennie, a swoje umiejętności szlifuje pod okiem aż pięciu arcymistrzów szachowych. Do tego dochodzą jeszcze opłaty za wyjazdy na turnieje.

Ojciec 13-letniego szachisty wyznał, że obecne koszty szkolenia ich syna wynoszą około 100 tys. złotych. Aby jednak mówić o odpowiednim rozwoju na poziomie, który pozwoliłby Antkowi osiągać naprawdę imponujące sukcesy, kwota ta powinna być kilka razy większa. Rodzice podkreślają, że mogą liczyć na wsparcie klubu i Polskiego Związku Szachowego, jednak wciąż jest to za mało.

"Wydaliśmy wszystkie oszczędności, jakie mieliśmy. Stajemy powoli pod ścianą. Próbowaliśmy szukać sponsorów, ale bezowocnie przez te lata. Sukcesy Antka są wymierne, ale wiadomo, że jak my jako rodzice napiszemy do jakieś firmy, to wypadamy mało obiektywnie" - wyznała matka chłopca.

