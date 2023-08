Nosi miano "najgorętszej szachistki świata". To jednak nie jedyna jej pasja

Andrea Botez to jedna ze sportsmenek, która miłością do uprawianej przez siebie dyscypliny zaraziła się od rodziców. To właśnie ojciec młodej szachistki sprawił, że zaczęła ona grać w wieku niespełna 6 lat. Na pierwsze sukcesy Botez wcale nie musiała długo czekać. W 2010 roku uznawana była za jedną z najbardziej obiecujących, a zarazem najsilniejszych szachistek w Kanadzie. Kobieta wygrywała bowiem wówczas niemalże wszystkie imprezy, łącznie z kanadyjskimi Młodzieżowymi Mistrzostwami Narodowymi do lat 8.