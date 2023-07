Mistrzyni bała się wrócić do własnego kraju. Będzie występować w innych barwach

Sara Khadem, której pełne imię i nazwisko to Sarasadat Khademalsharieh, w grudniu wzięła udział w mistrzostwach świata w szachach szybkich i błyskawicznych w Ałmatach w Kazachstanie.

W trakcie zawodów nie miała na głowie hidżabu, który jest dla obywatelek Iranu obowiązkowy. Zawody były rozgrywane w czasie, gdy w Iranie dochodziło do protestów i demonstracji przeciwko duchownym przywódcom kraju, które były skutkiem śmierci w areszcie policji moralności Mahsy Amini . 22-letnią Kurdyjkę zatrzymano za "nieodpowiedni strój".

Pochodząca z Teheranu 26-letnia Khadem nie zdecydowała się na powrót do ojczyzny, ponieważ według obowiązujących przepisów w Iranie za pojawienie się publiczne bez hidżabu groziło jej więzienie .

Szachy. Rząd Hiszpanii wziął pod uwagę "szczególne okoliczności"

Arcymistrzyni mówiła wtedy, dlaczego została za granicą. Jednym z rozkazów, które otrzymała, było nakręcenie przez nią wideo, w którym miała przeprosić za to, co zrobiła. Khadem wyznała również, że poproszono ją, by obwiniała za swoją decyzję zachodnie kraje.