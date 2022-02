Mistrz świata, reprezentował Ukrainę, dziś wspiera Putina. „Sika na groby rodaków”

Karjakin w szachowym świecie jest postacią bardzo znaną, zresztą przeszedł do historii tej dyscypliny. W 2002 roku jako najmłodszy w historii otrzymał od FIDE tytuł arcymistrza w tej dyscyplinie - miał wtedy 12 lat i 7 miesięcy. To miano odebrał mu dopiero w lipcu zeszłego roku Hindus Abhimanyu Mishra, młodszy o nieco ponad dwa miesiące. Karjakin urodził się w Symferopolu na Krymie, do 2009 roku reprezentował Ukrainę. Największe sukcesy odniósł już po zmianie obywatelstwa na rosyjskie. W 2012 roku wygrał w Astanie mistrzostwo świata w szachach szybkich, cztery lata później w Dosze triumfował w szachach błyskawicznych. W obu wicemistrzem zostawał genialny Norweg Magnus Carlsen. I to właśnie broniący tytuł Carlsen zmierzył się w 2016 roku w Nowym Jorku z Karjakinem w pojedynku o tytuł w szachach klasycznych - ten najbardziej prestiżowy na świecie. Po dogrywce wygrał Norweg, ale wynikiem tego starcia mocno interesował się wtedy prezydent Rosji Władimir Putin, który na bieżąco dostawał informacje. Teraz, jak się okazuje, Karjakin wspiera Putina i jego napaść na Ukrainę, którą sam reprezentował.

O Karjakinie: Urodzony jako Ukrainiec, dziś rosyjska prostytutka

W swoich mediach społecznościowych były mistrz świata do 24 lutego pisał głównie o swojej rodzinie i szachach. Tego dnia w Telegramie zwrócił uwagę na to, że to Ukraina jest wyłącznie winna rozpoczęcia konfliktu. Później przytoczył wypowiedź taksówkarza z Dubaju, gdzie odpoczywa z rodziną, a z którym rozmawiał, że "Rosja jest dobra, więc za kilka lat będziemy przyjaciółmi. Nie jesteśmy tak głupi jak Ukraina". Później tę wypowiedź usunął, bo mogła godzić w interesy krajów arabskich, ale się od niej nie odciął. To była tylko zapowiedź kolejnych postów, w których określał ukraińskich żołnierzy za nazistów, prezentując zdjęcie Pułku Azow z fotografią Hitlera. Następnie zaś informacje o ofiarach bombardowań na Ukrainie nazwał propagandą. Odniósł się też do słów Carlsena, który w telewizji TV2 przyznał, że jest szczęśliwy z życia w kraju, w którym panuje pokój. Karjakin skomentował na twitterze: Jaki jestem szczęśliwy, że mieszkam w Rosji. Ostatnie dni to podziękowania dla Chińczyków, którzy przypominają listę interwencji zbrojnych Amerykanów po drugiej wojnie światowej, a dziś komentarz do słów niemieckiego arcymistrza w szachach Georga Meiera. Ten bowiem napisał, odnosząc się do postów Karjakowa: "Największa hańba świata szachów. Urodzony jako Ukrainiec, dziś rosyjska prostytutka, sikająca na groby swoich byłych rodaków". Karjakow odpowiedział: Specjalna układanka dla agresywnego klauna. W jakim kraju się urodziłem? Myślę, że w swojej szachowej przeciętności będzie potrzebował czasu, aby ją rozwiązać". Sugerując, że Krym w 1990 roku, gdy się urodził, był częścią Związku Radzieckiego.

Szachiści nie chcą Karjakowa

Jeszcze dwa miesiące temu Karjakow rywalizował w Warszawie w mistrzostwach świata w szachach szybkich (był 11.) i błyskawicznych (był 52., Jan Krzysztof Duda został wicemistrzem świata). Miesiąc temu zaś zmagał się z polskim arcymistrzem w prestiżowym turnieju Tata Steel Chees w Warszawie. Co najistotniejsze - Duda oraz Karjakin mają zwagarantowany udział w czerwcowym turnieju kandydatów, który odbędzie się w Madrycie. Spośród ośmiu pretendentów wyłoni on tego jednego, który zmierzy się z Carlsenem w 2023 roku w pojedynku o mistrzostwo świata. Czy w tej sytuacji Jan-Krzysztof Duda powinien w ogóle zasiadać do pojedynku z Karjakowem? Wątpliwości ma choćby Atle Grønn, profesor od języka rosyjskiego na Uniwersytecie w Oslo i szachista z tytułem mistrza międzynarodowego. - Nie jest to niespodzianką, bo od dłuższego czasu był ważną postacią dla putinowskiego reżimu. Teraz przekroczył wiele granic i prawdopodobnie nigdy więcej nie zostanie zaproszony na wielkie turnieje - powiedział Grønn, cytowany przez portal Nettavisen.no. Podobnie uważa znakomity amerykański szachista, arcymistrz Hikaru Nakamura. - To obrzydliwe co on pisze, nie mogę tego pojąć. Ludzie umierają, a on żartuje. To żałosne, nie ma innych słów - powiedział, cytowany przez Dagbladet. On też sądzi, że Karjakin będzie ignorowany przez innych szachistów.

Czy Jan-Krzysztof Duda zagra z Rosjanami?

Rada FIDE kilka dni temu pozbawiła Rosji organizacji tegorocznej Olimpiady Szachowej, planowanej na sierpień. Co się stanie z rosyjskimi szachistami, którzy mają wystąpić w Turnieju Kandydatów - jeszcze nie wiadomo. Oprócz Karjakina udział w nim zapewnił już sobie Jan Niepomniaszczij, który w grudniu przegrał poprzedni bój o tytuł z Carlsenem.