W skład komitetu wchodzą między innymi szachowy mistrz świata Garri Kasparow, a także inni przedstawiciele świata biznesu, inteligencji i polityki. Są nimi między innymi Michaił Chodorkowski, Wiktor Szenderowicz i Dmitrij Gudkow.

Kasparow to mistrz świata w szachach (1985-1993) po zakończeniu kariery sportowej, rozpoczął tę polityczną. W 2006 roku zapowiedział start w wyborach na prezydenta Rosji, ale później po wielu nieprzyjemnościach się z tego wycofał.

Zajął się m. in. ochroną praw człowieka. W 2013 r. otrzymał nagrodę Obrońca Praw Człowieka. Rok później po ataku Rosji na Ukrainę i zaborze Krymu, porównał Władimira Putina do Adolfa Hitlera.

Garri Kasparow od lat jest przeciwnikiem Władimira Putina i jego polityki

Pierwszym ruchem powołanego komitetu jest apel do światowych przywódców o zajęcie zdecydowanego stanowiska wobec łamania prawa międzynarodowego. Pojawił się także zwrot do "prawdziwych patriotów Rosji", wzywający ich do walki z agresywną dyktaturą Putina.

Zrzeszeni w Komitecie członkowie napisali, że przez działania Putina stali się wbrew swojej woli odpowiedzialni za agresję wojenną i masową śmierć ludzi. Domagają się uznania politycznego kierownictwa Rosji i dowódców wojskowych za przestępców wojennych.

Komitet, którego jedną z głównych twarzy jest legendarny szachista Kasparow, prawdopodobnie będzie realizował jego wcześniej przedstawione plany i rady na to, jak powstrzymać Putina.