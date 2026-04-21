Blisko stu arcymistrzów szachowych stanęło do walki o tytuł mistrza Starego Kontynentu. Zmagania odbyły się w Katowicach. Wśród faworytów do końcowego triumfu na próżno było szukać nazwiska 17-letniego Romana Dehtiariowa.

Ukrainiec przystąpił do rywalizacji jako rozstawiony z numerem 126. Nikt na niego nie stawiał, a tymczasem nastolatek rósł z pojedynku na pojedynek. Ostatecznie Dehtiariow nie miał sobie równych i sensacyjnie sięgnął po mistrzostwo Europy.

Sukces szachisty błyskawicznie odbił się szerokim echem w jego ojczyźnie. Od ponad czterech lat Ukraina musi walczyć o swoją niepodległość po tym jak została zaatakowana przez rosyjskiego najeźdźcę. Niemal każdego dnia ukraińskie miasta są ostrzeliwane przez Rosjan, giną cywile.

Sukces sportowy rodaków jest szansą dla obywateli Ukrainy chociaż na chwilę zapomnieć o toczącej się za ich oknami wojnie. Postawę sportowców docenia też prezydent kraju. Wołodymyr Zełenski szybko zareagował na sukces nastolatka. Uhonorował go specjalną nagrodą "Przyszłość Ukrainy".

Ukraina. Zełenski spotkał się z mistrzem Europy. O tym rozmawiali

"Spotkałem się z Romanem Dehtiariowem, 17-letnim szachistą z Charkowa. Został pierwszym szachistą w historii, który zdobył tytuł mistrza Europy bez tytułu arcymistrza. Rozmawialiśmy o jego drodze do sukcesu, treningach i dalszych planach" - napisał Wołodymyr Zełenski w serwisie X i dołączył zdjęcie z nowym mistrzem Europy.

Rozwiń

"Chwała Ukrainie na polu bitwy i na szachownicy" - tak na decyzję Zełenskiego o odznaczeniu 17-latka zareagował w mediach społecznościowych wybitny szachista, wielki krytyk rządów Władimira Putina, Rosjanin Garri Kasparow.

Wołodymyr Zełeński GENYA SAVILOV AFP

Garri Kasparow AFP

FC Barcelona trenuje przed kolejnym starciem w La Lidze. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press