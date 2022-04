Jan-Krzysztof Duda znów grał dogrywki, ale tym razem przegrał

Jan-Krzysztof Duda miał w Oslo Esports Cup sporo powodów do radości. Po czterech rundach rywalizacji w zmaganiach rangi Major cyklu Meltwater Champions Chess Tour Polak zajmował trzecie miejsce. Wprawdzie 24-latek źle otworzył on turniej, bo od porażki z Magnusem Carlsenem, ale potem pokonał on odpowiednio Anisha Giriego, Jordena Van Foreesta oraz Szachrijara Mamedjarowa.



W piątej rundzie krakowianin zmierzył się z Le Quang Liemem. Dotychczasowo Wietnamczyk przeplatał wygrane z porażkami. To on jednak okazję pokonał Carlsena, co wyraźnie pokazało, że na 31-latka należy uważać.

Reklama

Jan-Krzysztof Duda nieznacznie gorszy od oponenta

Liem już w pierwszej partii udowodnił, że potrafi grać na wysokim poziomie. Szachista z Wietnamu potrzebował tylko 36 posunięć, by zmusić rywala do poddania. Druga partia rozgrywana tempem 15+10 była zdecydowanie dłuższa, bo trwała aż do 68. ruchu białych bierek. Nimi grał Duda i tym razem to on mógł cieszyć się z wygranej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. WYZWANIE MISTRZA. Odcinek 5 - Jan Krzysztof Duda pokazał swoją wysoką sprawność fizyczną! WIDEO INTERIA.TV

W kolejnych dwóch rundach zawodnicy znów pograli dość długo. Żadna z odsłon nie zakończyła się z korzyścią dla jednego z rywalizujących. Oznaczało to, że krakowianin po raz trzeci w tym turnieju zasiądzie do dwóch rund dogrywkowych rozgrywanych tempem 5+3. Dotychczasowo uczestnik Turnieju Pretendentów był w nich bezbłędny. Tym razem to Liem miał dużo więcej do powiedzenia. Szachista z Wietnamu wygrał obie rundy i zgarnął zwycięstwo.



Przetasowania w tabeli

Porażka w dogrywce sprawiła, że 24-latek nieznacznie, bo o punkt, poprawił swój dorobek. Okazuje się to bardzo cenne, gdyż dzięki temu Duda utrzymał trzecią pozycję. Kolejne straty mogą być jednak bardzo kosztowne Tyle samo "oczek" mają bowiem Liem i van Foreest.



Co ciekawe, tylko przez dzień stawce przewodził Magnus Carlsen. Mistrz świata odniósł we wtorek niespodziewaną porażkę. Pogromcą Norwega został wspomniany van Foreest. Sytuację wykorzystał Rameshbabu Praggnanandhaa. Hinduski zawodnik pewnie rozprawił się z Ericiem Hansenem. Dzięki temu 16-latek powrócił na fotel lidera i ma duże szanse na końcowe zwycięstwo.

Tabela Oslo Esports Cup po trzech rundach:



1. Rameshbabu Praggnanandhaa - 12 punktów

2. Magnus Carlsen - 9 punktów

3. Jan-Krzysztof Duda - 8 punktów

4. Le Quang Liem - 8 punktów

5. Jorden van Foreest - 8 punktów

6. Anish Giri - 6 punktów

7. Szachrijar Mamedjarow - 6 punktów

8. Eric Hansen - 3 punkty