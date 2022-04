Jan-Krzysztof Duda wygrał po rundach dogrywkowych

Od piątku Duda rywalizuje w Oslo Esports Cup, czyli pierwszym turnieju rangi Major w tegorocznej edycji Meltwater Champions Chess Tour. W pierwszym meczu Polak przegrał z Magusem Carlsenem. Nadal jednak krakowianin ma jeszcze sześć meczów do rozegrania, więc może on osiągnąć dobry końcowy rezultat.



W sobotę wicemistrz świata w szachach błyskawicznych zmierzył się z Anishem Girim. Holender dobrze zaczął zmagania, w pierwszej rundzie pokonując Erica Hansena.

Jan-Krzysztof Duda stanął na wysokości zadania

Jak się okazało, w rywalizacji Duda - Giri cztery partie rozegrane tempem 15+10 to było za mało, by wyłonić zwycięzcę. Każda z potyczek zakończyła się remisem. W pierwszej partii pozycja praktycznie przez cały czas silnik szachowy wskazywał dość wyrównaną pozycję. W drugiej odsłonie Giri osiągnął nawet wyraźną przewagę, ale jej nie wykorzystał. Kolejne dwa starcia to znów ciągłe oscylowanie wokół remisu.

Obaj musieli zatem rozegrać dwie rundy dogrywkowe. Te rozegrano tempem 5+3. Tu polski szachista pokazał już wyższość nad przeciwnikiem. Zarówno białymi, jak i czarnymi bierkami pokonał on rywala, pieczętując zwycięstwo w spotkaniu.



Zakasująca porażka Magnusa Carlsena

Z racji, że 24-latek wygrał po dogrywce, otrzymał za zwycięstwo dwa punkty (za wygraną w regulaminowym czasie przyznawane są trzy "oczka"). Uczestnik nadchodzącego Turnieju Kandydatów jest w tabeli przedostatni. Jeden punkt przypadł Giriemu i jest on dla niego bardzo cenny, bo dzięki temu Holender zajmuje na razie drugą pozycję. Różnica między szachistami to jednak zaledwie dwa punkty, co pokazuje, że w tabeli panuje mocny "ścisk".



W sobotę doszło do dużej niespodzianki. Porażkę odniósł bowiem Magnus Carlsen, który przegrał Le Quang Liemem. Fenomenalnie radzi sobie natomiast Rameshbabu Praggnanandhaa. Młody Hindus wygrał jak na razie dwa mecze i jest samodzielnym liderem.



Tabela Oslo Esports Cup po 2. kolejkach:

1. Rameshbabu Praggnanandhaa - 6 punktów

2. Anish Giri - 4 punkty

3. Magnus Carlsen - 3 punkty

4. Le Quang Liem - 3 punkty

5. Jorden van Foreest - 3 punkty

6. Szachrijar Mamedjarow - 3 punkty

7. Jan-Krzysztof Duda - 2 punkty

8. Eric Hansen - 0 punktów