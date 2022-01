Jan-Krzysztof Duda świetnie rozpoczął turniej

Tata Steel Chess to jeden z najbardziej prestiżowych turniejów szachowych w szachach klasycznych. Jego historia sięga 1938 roku. Pod konkretną nazwą zmagania odbywają się od 2011 roku. Co roku do holenderskiego Wijk aaz Zee zjeżdża się ścisła światowa czołówka. W zeszłym roku rywalizację wygrał Jorden Van Forest, który w tym roku stanął do obrony tytułu.

Łącznie w turnieju wystąpi czternastu szachistów. System rozgrywek to każdy z każdym. Zwycięzcą zostanie ten, kto po wszystkich meczach zgromadzi największą liczbę punktów. Rywalizacja potrwa do 30 stycznia.

Reklama

Jan-Krzysztof Duda świetnie zaczął rywalizację

Na liście uczestników znalazł się Jan-Krzysztof Duda, dla którego jest to najpewniej ostatni start przed czerwcowym Turnieju Kandydatów, czyli ostatniej części eliminacji do meczu o MŚ. Więcej o tym szachista powiedział w wywiadzie dla Interia.pl.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szachy. Jan Krzysztof Duda dla Interii: To jest największy problem szachów. Wideo INTERIA.TV

W pierwszym meczu Duda zmierzył się z Richardem Rapportem. Polak grał białymi bierkami. W debiucie 23-latek postawił na System Londyński. Partia pokazała, że krakowianin dobrze czuje się w takim sposobie rozegrania partii, bo, przynajmniej według silnika, nawet na moment nie wpadł w tarapaty. Wręcz przeciwnie, w 28. posunięciu zaczął on przejmować inicjatywę, by następnie z każdym kolejnych ruchem powiększać przewagę. Rywal dał się zamknąć na skrzydle królewskim, a Duda powoli rozwijał atak. Ostatecznie po 41. ruchu Węgier poddał partię.

Magnus Carlsen zaczął turniej bez błysku

Polski zawodnik na pewno z uwagą będzie patrzył na partie Siergieja Karjakina i Fabiano Caruany. Obaj to przeciwnicy Dudy w Turnieju Kandydatów. Karjakin i Caruana zmierzyli się w sobotę ze sobą. W pierwszej części partii Amerykanin miał tylko minimalną przewagę. Z czasem obaj mocno uprościli grę i po 50. ruchu zgodzili się na remis.

W turnieju nie zabrakło aktualnego mistrza - Magnusa Carlsena. Norweg zasiadł do gry z Andriejem Esipienko, grając czarnymi. Rosjanin zagrał gambit hetmański, którego Carlsen nie przyjął. Wielkich emocji w partii jednak nie było. Od początku partia szła w kierunku remisu i takowy obaj przyjęli zaledwie po 21. posunięciu.

Wyniki 1. rundy:

Jan-Krzysztof Duda - Richard Rapport 1:0

Fabiano Caruana - Siergiej Karjakin 0,5:0,5

Andriej Esipienko - Magnus Carlsen 0,5:0,5

Anish Giri - Rameshbabu Praggnanandhaa 0,5:0,5

Daniił Dubow - Shakhriyar Mamedyarov 0,5:0,5

Jorden Van Forest - Nils Grandelius 1:0

Santosh Gujrathi Vidit - Sam Shankland - 1:0