Jan-Krzysztof Duda przegrał trzy partie z rzędu

Po dwóch dniach wydawało się, że najlepszy polski szachista utorował sobie drogę do kolejnej fazy turnieju. Szczególnie w niedzielę krakowianin poradził sobie znakomicie, zdobywając dziesięć punktów. Dzięki temu awansował on na trzecie miejsce, mając realne szanse na zakończenie rywalizacji w ścisłej czołówce.



Jan-Krzysztof Duda przegrał aż trzy razy z rzędu

Trzeciego dnia zmagań Polak mocno skomplikował swoją sytuację. Dzień zaczął on od rywalizacji czarnymi bierkami z liderem - Le Quang Liemem. Długo partia toczyła się remisowo, a nawet z małym wskazaniem na Dudę. Kilka złych posunięć wprawiło jednak polskiego zawodnika w duże kłopoty, przez które później 23-latek tylko przedłużał swą agonię w rozgrywce.

Następnie uczestnikowi Turnieju Kandydatów przytrafiła się dość druzgocąca klęska, gdyż zadana z rąk Ju Wenjun. Przed tą partią szachistka z Chin zdobyła zaledwie dwa punkty. Na dodatek zwycięzca Pucharu Świata grał białymi bierkami. W trakcie partii Duda osiągnął sporą przewagę, by następnie pomyłkami postawić się w tak złym położeniu, że finalnie rywalka ustawiła mata.

Kolejna runda to kolejna porażka. Tym razem cios zadał Santosh Gujrathi Vidit. Hindus zrobił to bardzo szybko, bo zmusił rywala do poddania zaledwie po 35. posunięciach. Dopiero w ostatniej partii krakowianin poprawił dorobek punktowy. Na koniec dnia Duda pokonał czarnymi bierkami Hansa Moke Niemanna.

Walka będzie trwała do samego końca

Słaby dzień w wykonaniu Jana-Krzysztofa Dudy negatywnie odbił się na jego pozycji. Polak spadł w klasyfikacji generalnej na piąte miejsce. Dziewiąty Rameshbabu Praggnanandha traci do niego zaledwie dwa punkty. Trzy ostatnie partie zdecydują zatem, kto znajdzie się w ćwierćfinale. 23-latek może wypaść poza czołową ósemkę, ale także ma szanse na poprawienie swej pozycji.



Klasyfikacja generalna (po 12 z 15 partii):



1. Le Quang Liem - 27 punktów

2. Magnus Carlsen - 24 punkty

3. Jorden Van Foreest - 21 punktów

4. Liren Ding - 20 punktów

5. Jan Krzysztof Duda - 19 punktów

6. Richard Rapport - 19 punktów

7. Hans Moke Niemann - 18 punktów

8. Santosh Gujrathi Vidit - 18 punktów

...

9. Rameshbabu Praggnanandha - 17 punktów

10. David Navara - 15 punktów

11. David Anton Guijarro - 15 punktów

12. Eric Hansen -12 punktów

13. Pentala Harikrishna - 12 punktów

14. Ju Wenjun - 9 punktów

15. Gawain C B Jones - 6 punktów

16. Lei Tingjie - 2 punkty