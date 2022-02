Jan-Krzysztof Duda o krok od pożegnania się z turniejem

Od początku rywalizacji w internetowym turnieju Duda nie ma powodów do radości. Pierwszego dnia wygrał on wprawdzie dwie partie, ale jedno zwycięstwo zdobył na Alexandrze Kosteniuk, która na razie zgarnęła żadnego punktu na swoje konto. W niedzielę Polak zagrał gorzej i wywalczył tylko dwa remisy, przez co jego pozycja w tabeli znacznie się pogorszyła.



Niespełna 24-latek przed poniedziałkiem mógł jeszcze liczyć na dobry wynik. Konieczne jednak było, rozegranie kilku dobrych partii, by przynajmniej móc atakować szachistów znajdujących się przed nim.



Reklama

Jan-Krzysztof Duda nie ma dobrej formy

Niestety trzeci dzień rywalizacji potwierdził, że nie jest to turniej najlepszego polskiego szachisty. Już w pierwszej partii Polak przegrał z Levonem Aronianem, grając białymi bierkami. Co gorsza, Aronian nie stronił od błędów, przez co nagle z gorszej sytuacji Duda powinien wygrać partię. Niestety Polak przeoczył pewną kombinację, a dalsze ruchy tylko go pogrążyły.

Później krakowianin w końcu zapunktował. Najpierw po zaledwie 18. posunięciach zgodził się on na remis z Shakhriyarem Mamedyarovem. Potem pojawiła się iskra nadziei, bo uczestnik Turnieju Kandydatów pokonał czarnymi bierkami będącego na fali trzech zwycięstw z rzędu Anisha Giriego.

By zakończyć dzień z nadziejami na walkę o ćwierćfinał, Duda musiał pokonać Magnusa Carlsena. Mistrz świata słabo otworzył Airthings Masters, ale szybko odbił się od dna, awansując do czołówki zmagań. Norweg i tym razem zagrał, jak na mistrza przystało, błyskawicznie przejmując inicjatywę. Obrona Polaka całkowicie się posypała, przez co już w 20. posunięciu poddał on partię.



Wielkie emocje przed ostatnim dniem

Tym samym polski zawodnik ma tylko iluzoryczne szanse na awans do ćwierćfinału. Do ósmego Andrieja Jesipienki krakowianin traci sześć punktów. We wtorek zostaną rozegrane tylko trzy partie, więc Duda musiałby zagrać bezbłędnie i liczyć, że kilku rywali przed nim wpadnie w dołek. Najpewniej jednak niespełna 24-latek pożegna się ze rywalizacją.

Nie oznacza to, że w turnieju brakuje emocji. Praktycznie niezagrożony na pierwszym miejscu jest Jan Niepomniaszczij, który deklasuje konkurencje. Za nim jest bardzo ciasno. Drugiego Carlsena i dziesiątego Aroniana dzielą zaledwie trzy "oczka", czyli jedno zwycięstwo. W decydujących partiach większość nie może pozwolić sobie na błąd, bo ten może ich drogo kosztować.



Klasyfikacja rundy eliminacyjnej Airthings Masters (po 12 z 15 rund):



1. Jan Niepomniaszczij - 27 punktów

2. Magnud Carlsen - 20 punktów

3. Władisław Artjemjew - 20 punktów

4. Vincent Keymer - 20 punktów

5. Anish Giri - 19 punktów

6. Eric Hansen - 19 punktów

7. Nodirbek Abdusattorov - 18 punktów

8. Andriej Jesipienko - 18 punktów

...

9. Liren Ding - 18 punktów

10. Levon Aronian - 17 punktów

11. Le Quang Liem - 15 punktów

12. Rameshbabu Praggnanandhaa - 15 punktów

13. Jan-Krzysztof Duda - 12 punktów

14. Hans Moke Niemann - 11 punktów

15. Shakhriyar Mamedyarov - 11 punktów

16. Alexandra Kosteniuk - 0 punktów