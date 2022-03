Jan-Krzysztof Duda awansował do półfinału!

Awans Jana-Krzysztofa Dudy do ćwierćfinału Charity Cup to dobre osiągnięcie, zważywszy na fakt, jak wyszedł mu pierwszy turniej z cyklu Meltwater Champions Chess Tour. Tym razem Polak również nie grał rewelacyjnie, lecz dwa dobre pierwsze dni wyraźnie pomogły w osiągnięciu celu minimum.



Ćwierćfinałowym przeciwnikiem 23-latka był David Anton Guijarro. Choć Hiszpan zajął w rundzie eliminacyjnej wyższą pozycję, to jednak krakowianin przystępował do rywalizacji jako faworyt. Planowo panowie mieli rozegrać cztery partie tempem 15+10, po których w razie konieczności rozegrano by rundy dogrywkowe.



Reklama

Jan-Krzysztof Duda pokazał wielką klasę

Dodatkowe odsłony nie miały jednak miejsca, a to za sprawą dobrej postawy polskiego szachisty. W pierwszej partii grał on czarnymi bierkami, a mimo tego dość szybko przejął inicjatywę. Rywal popełnił bowiem poważny błąd. Jeden z ruchów gońcem silnik szachowy uznał za bardzo zły, przez co Guijarro wpadł w problemy, z których nie wykaraskał się do samego końca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wypowiedzi Czesława Michniewicza z konferencji prasowej przed meczem ze Szkotami. WIDEO Polsat Sport

W drugiej partii Duda pokazał pełnie swoich możliwości. Wprawdzie debiut nie poszedł po jego myśli, bo "termometr" pokazał nieznaczną przewagę hiszpańskiego zawodnika. Znów jeden ruch rywala zdecydował o wszystkim. Polak wykorzystał złe posunięcie oponenta, po czym wykonał ruch skoczkiem, który silnik ocenił jako genialny. Ten moment całkowicie zmienił losy partii, dlatego kilka posunięć dalej rywal się poddał.

Tym samym Dudzie wystarczył remis w dwóch partiach, by awansować do półfinału. Ten nastąpił już w trzeciej rozgrywce. W niej szachiści poruszali się bardzo dobrze, co było wodą na młyn dla krakowianina. Nie dał się on zaskoczyć rywalowi i w przekonującym stylu awansował do półfinału.



Polak przed bardzo trudnym zadaniem

W czwartek uczestnik Turnieju Kandydatów rozegra starcie 1/2 finału. Jego przeciwnikiem będzie Le Quang Liemem. Wietnamczyk wygrał rundę eliminacyjną, a w ćwierćfinale uporał się z Davidem Navarą, choć Czech sprawił mu lekkie problemy. Drugi pojedynek półfinałowy stworzą Magnus Carlsen i Liren Ding. Obaj pewnie pokonali przeciwników. Ich starcie zapowiada się na bardzo interesujące, bo zmierzą się ze sobą rankingowa "jedynka" i "trójka"