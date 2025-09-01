Izrael pozbawiony prawa organizacji mistrzostw Europy. Polska nowym gospodarzem

Zaskakująca decyzja zapadła dziś, 1 września, przed południem. Ma to związek ze zbliżającymi się mistrzostwami Europy w szachach. Te miały odbyć się pierwotnie w Izraelu, jednak Europejska Unia Szachowa postanowiła zmienić gospodarza. Padło na Polskę.

Jak czytamy w przesłanej do naszej redakcji informacji prasowej, zawody w szachach szybkich i błyskawicznych odbędą się na Arenie Katowice. Zadowolenia nie kryje prezydent miasta Marcin Krupa.

- Katowice były już gospodarzem wielu imprez szachowych, w tym Mistrzostw Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych. Teraz przyznano nam organizację kolejnego dużego wydarzenia - Indywidualnych Mistrzostw Europy w Szachach 2026, co oznacza, że w kwietniu przyszłego roku nasze miasto ponownie zapisze ważny rozdział w historii królewskiej gry i stanie się prawdziwą szachową stolicą Europy. To ogromny powód do dumy - mówił.

Katowice areną zmagań na ME w szachach. Znamy powód

Mistrzostwa Europy w szachach odbędą się w dniach 7-19 kwietnia 2026 roku. Europejska Unia Szachowa zdecydowała, że miejscem zmagań będzie Arena Katowice. Została ona oddana do użytku w tym roku, a sam obiekt łączy w sobie stadion piłkarski GKS-u Katowice, halę sportową oraz sale konferencyjne.

Na mistrzostwach Europy w szachach zjawić się ma ponad pół tysiąca zawodników, którzy pochodzić będą z ponad czterdziestu państw. Nagrody są kuszące, bowiem pula wynosi 100 tysięcy euro oraz 23 miejsce premiowane awansem do lukratywnych dla szachistów rozgrywek Pucharu Świata FIDE.

Katowice nie bez powodu zostały wybrane do organizacji ME w szachach. Już w poprzednich latach miasto to było gospodarzem turniejów z udziałem legendarnych europejskich szachistów. W katowickim Spodku zawody te odbyły się zarówno w 2021, jak i 2022 roku.

Prezydent Europejskiej Unii Szachowej Zurab Azmaiparashvili mówi o powodach swojej decyzji. Jak się okazuje, organizacja ME w szachach przez Katowice zbiegnie się w czasie ze stuleciem istnienia Polskiego Związku Szachowego. Ponadto, Zurab Azmaiparashvili chwali miasto za promowanie tej dyscypliny.

Katowice stały się zaufanym i cenionym partnerem Europejskiej Unii Szachowej. Zaangażowanie miasta w dążenie do doskonałości oraz jego pasja w promowaniu szachów dają nam pełne przekonanie, że Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szachach 2026 będą historycznym sukcesem. Cieszymy się, że możemy zorganizować te mistrzostwa w Katowicach i w Polsce, podczas gdy Polski Związek Szachowy świętuje swoje 100-lecie

Izrael nie zorganizuje ME w szachach

Prezes Śląskiego Związku Szachowego Andrzej Matusiak mówi też o gościach, których Katowice miały zaszczyt przywitać. Wspomniał chociażby o legendach tej dyscypliny, m.in. Anatolijm Karpowie czy Garrym Kasparowie.

- W ostatnich latach mieliśmy zaszczyt gościć w Katowicach wiele wielkich wydarzeń oraz wybitnych zawodników, takich jak byli mistrzowie świata Anatolij Karpow, Garry Kasparow i Viswanathan Anand, a także obecny mistrz świata Gukesh Dommaraju. Organizacja indywidualnych mistrzostw Europy to dla nas zarówno ogromny zaszczyt, jak i docenienie wysiłku całego środowiska szachowego - mówi Matusiak w przekazanej nam informacji prasowej.

W kwietniu 2026 roku na Arenie Katowice odbędą się Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych. Gospodarzem miał być Izrael, jednak ze względu na sytuację wewnętrzną w kraju, zwłaszcza w związku z sytuacją w Strefie Gazy, Europejska Unia Szachowa postanowiła dokonać zmiany.

Szachy Katowice Rafal Oleksiewicz materiały prasowe

