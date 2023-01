Zrezygnowała z hidżabu. Irańska szachistka wyznała, jakie dostawała groźby

Po międzynarodowych zawodach rozgrywanych w Ałamatach, sportsmenka udała się do Hiszpanii. 25-latka była świadoma, że po powrocie do ojczyzny, za swoje zachowanie trafi do więzienia.

"To ciężki czas w Iranie, w którym nadal trwają antyrządowe demonstracje. W moim kraju kobiety muszą zakrywać swoje włosy. Jeśli tego nie zrobią, grozi im więzienie. Obecnie w Iranie ponad 14 tysięcy osób zostało uwięzionych za udział w strajkach. Jest to więc prawdziwy strach dla Khadem"- powiedziała rozmowie dla "NRK" iranoznawca, Marianne Hafnor Boe.

Arcymistrzyni przerwała mileczenie i odniosła się do wydarzeń, które miały miejsce po turnieju. Jednym z rozkazów, które otrzymała, było nakręcenie przez nią wideo, w którym miała przeprosić za to, co zrobiła. Khadem wyznała również, że poproszono ją, by obwiniała za swoją decyzję zachodnie kraje.