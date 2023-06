Gigantyczny skandal, wpłynął pozew na 100 milionów dolarów. Jest decyzja

Roszczenia odszkodowawcze amerykańskiego szachowego cudownego dziecka, Hansa Niemanna, oskarżonego o oszustwa, opiewały na bagatela 100 milionów dolarów. Amerykański sąd federalny już odniósł się do pozwu 20-latka. W następstwie oskarżeń o oszukiwanie Niemann znalazł się na marginesie. Platforma chess.com opublikowała 72-stronicowy raport oskarżający go o oszustwo "co najmniej 100 razy" w trakcie gry w internecie.