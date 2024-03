Garri Kasparow to jeden z najwybitniejszych szachistów w dziejach, który nosił tytuł niekwestionowanego światowego czempiona w latach 1985-1993. Jego "panowanie" mogłoby być w tym przypadku jeszcze dłuższe, ale w roku 1993... postanowił on wraz z Nigelem Shortem założyć konkurencyjną dla FIDE organizację i przez siedem kolejnych lat dzierżył tytuł mistrzowski PCA, podczas gdy pod egidą FIDE rządzili wówczas kolejno Anatolij Karpow oraz Aleksander Chalifman.

Gdy w 2006 roku dochodziło do unifikacji rozgrywek szachowych, Kasparow był już od roku na sportowej emeryturze - poświęcił się on wówczas w pełni działalności politycznej oraz tej związanej z prawami człowieka. Dał się poznać jako nieprzejednany krytyk Władimira Putina i to sprawiło, że rosyjski reżim - delikatnie rzecz ujmując - robił mu wielokrotnie pod górkę. Choć od lat mieszka on w Nowym Jorku (lub w Chorwacji, gdzie też ma posiadłość), to można powiedzieć z przekąsem, że nie został zapomniany w ojczyźnie...