Duda znów wypuścił dobrą pozycję. Carlsen wygrał mecz na szczycie

Jan-Krzysztof Duda nie ma już dużych szans na zajęcie czołowej pozycji w turnieju. Nie oznacza to, że Polak odpuści. Gra przecież toczy się o ranking, a ponadto zawsze lepiej jest wygrywać, niż przegrywać. Kolejnym przeciwnikiem 23-latka był Andriej Jesipienko. Rosjanin długo rywalizował o czołowe lokaty, ale niedzielna porażka mocno mu w tym przeszkodziła.Krakowianin znów skończył dzień ze sporym niedosytem.

Po nietypowym debiucie sytuacja Dudy nie była idealna, ale z czasem zagrał on posunięcia dające mu dość wyraźną przewagę. Kolejnymi ruchami Polak wprawił rywala w kłopoty, bo czarny król znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Gdy wydawało się, że polski szachista zacznie ustawiać siatkę matową, nagle jedno zagranie praktycznie przekreśliło na to szanse. Jesipienko wykorzystał ten fakt i na tyle uprościł sytuację, że finalnie panowie zgodzili się na remis. Jeszcze w trakcie partii Duda dawał mową ciała sygnały o świadomości wypuszczenia partii z rąk.



Magnus Carlsen rozgromił konkurenta do zwycięstwa

Hitem wtorkowych wydarzeń niewątpliwie była potyczka Magnusa Carlsena z Shakhriyarem Mamedyarovem. Obaj jako jedyni mieli na koncie 5,5 punktu. Obserwatorzy liczyli zatem na naprawdę ciekawą rozgrywkę. Do takowej jednak nie doszło. Mamedyarov nie zagrał najlepiej, a Carlsen bezlitośnie to wykorzystał, zmuszając przeciwnika do poddania już w 27. posunięciu.

Porażkę Mamedyarova wykorzystał Anish Giri. Holender ma w turnieju świetny czas, co potwierdził partią z Samem Shanklandem, prowadzając partię tak, by przynajmniej jeden pionek dotarł do pola przemiany. Wygrana pozwoliła Giriemu wskoczyć na drugie miejsce w tabeli. Ponadto pełny punkt zdobyli przeciwnicy Dudy w nadchodzącym Turnieju Kandydatów - Fabiano Caruana i Siergiej Karjakin. Obaj dokonali tego czarnymi bierkami.



Wyniki:

Jan-Krzysztof Duda - Andriej Jesipienko 0,5:0,5

Magnus Carlsen - Shakhriyar Mamedyarov 1:0

Richard Rapport - Santosh Gujrathi Vidit 0,5:0,5

Anish Giri - Sam Shankland 1:0

Jorden Van Foreest - Daniił Dubow 0,5:0,5

Rameshbabu Praggnanandhaa - Siergiej Karjakin 0:1

Nils Grandelius - Fabiano Caruana 0:1



Wyniki po dziewięciu rundach:



1. Magnus Carlsen - 6,5 punktu

2. Anish Giri - 6 punktów

3. Shakhriyar Mamedyarov - 5,5 punktu

4. Santosh Gujrathi Vidit - 5,5 puntów

5. Siergiej Karjakin - 5 punktów

6. Fabiano Caruana - 5 punktów

7. Richard Rapport - 5 punktów

8. Andriej Jesipienko - 4,5 punktu

9. Jorden Van Foreest - 4,5 punktu

10. Jan-Krzysztof Duda - 4 punkty

11. Daniił Dubow - 3,5 punktu

12. Sam Shankland - 3,5 punktu

13. Rameshbabu Praggnanandhaa - 2,5 punktu

14. Nils Grandelius - 2 punkty