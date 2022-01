Duda z kolejnym remisem. Czołówka mu uciekła

Jan-Krzysztof Duda zakończył tydzień rywalizacją z Daniiłem Dubowem. Rosjanin to zawodnik nieobliczalny, nie tylko na szachownicy. W sobotę Dubow nie przyszedł na partię, gdyż nie chciał grać w maseczce. Poprosili go o to organizatorzy, ze względu na fakt, że u jednego z członków sztabu szachisty wykryto koronawirusa. Sam zawodnik szybko wykonał test, który dał negatywny wynik.



Tym razem rosyjski gracz nie kontynuował protestu i pojawił się przy szachownicy, więc krakowianin nie otrzymał darmowego punktu. Duda zresztą pewnie chciał go wyszarpać w uczciwej walce, mimo że grał czarnymi bierkami. Finalnie Polak musiał zadowolić się remisem. Wprawdzie według silnika szachowego w końcówce partii krakowianin miał nieznaczną przewagę, lecz wieżowa końcówka jest dość specyficzna i trudno w niej udowodnić to, co pokazuje komputer.

Magnus Carlsen czuje oddech rywali na plecach

Wiele na szachownicy nie zdziałał Magnus Carlsen. Lider turnieju zmierzył się z Samem Shanklandem, który grając białymi bierkami, umiejętnie prowadził partię. Norweg nie zdołał przejąć inicjatywy i musiał zadowolić się remisem.

Dla mistrza świata to o tyle zła wiadomość, że straty do niego odrobił Shakhriyar Mamedyarov. Azer rozegrał rzadziej spotykany debiut, z którym problemy miał Rameshbabu Praggnanandhaa. Mamedyarov szybko zaczął dominować na szachownicy. Młody Hindus dość długo się bronił, lecz po 46. ruchu rywala wiedział, że nie zdoła nawet doprowadzić do remisu.

Szybko sobotnią porażkę odbił sobie Santosh Gujrathi Vidit. Szachista z Indii pewnie rozprawił się z Nilsem Grandeliusem. Dzięki temu Vidit wrócił do walki nawet o zwycięstwo. Coraz więcej do powiedzenia ma też Anish Giri. Holender pokonał czarnymi bierkami Andrieja Esipienkę. Przez porażkę akcje Rosjanina w tym turnieju mocno spadły.



Wyniki:

Daniił Dubow - Jan-Krzysztof Duda 0,5:0,5

Sam Shankland - Magnus Carlsen 0,5:0,5

Shakhriyar Mamedyarov - Rameshbabu Praggnanandhaa 1:0

Andriej Esipienko - Anish Giri 0:1

Siergiej Karjakin - Richard Rapport 0,5:0,5

Santosh Gujrathi Vidit - Nils Grandelius 1:0

Fabiano Caruana - Jorden Van Foreest 0.5:0,5



Wyniki po ośmiu rundach:



1. Magnus Carlsen - 5,5 punktu

2. Shakhriyar Mamedyarov - 5,5 punktu

3. Anish Giri - 5 punktów

4. Santosh Gujrathi Vidit - 5 puntów

5. Richard Rapport - 4,5 punktu

6. Andriej Esipienko - 4 punkty

7. Fabiano Caruana - 4 punkty

8. Siergiej Karjakin - 4 punkty

9. Jorden Van Foreest - 4 punkty

10. Jan-Krzysztof Duda - 3,5 punktu

11. Sam Shankland - 3,5 punktu

12. Daniił Dubow - 3 punkty

13. Rameshbabu Praggnanandhaa - 2,5 punktu

14. Nils Grandelius - 2 punkty