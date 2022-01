Duda przegrał ważną partię. Pokonał go rywal z Turnieju Kandydatów

Dla Jana-Krzysztofa Dudy spotkanie z Fabiano Caruaną miało duże znaczenie. Obaj panowie zmierzą się ze sobą podczas czerwcowego Turnieju Kandydatów. Obaj zatem mogli na tej partii sporo zyskać, szczególnie z psychologicznego punktu widzenia.

Polak zasiadł do gry białymi bierkami. Jako debiut wybrał on system londyński. Pierwsze bicie nastąpiło w dziewiątym posunięciu. Dość szybko krakowianin zaczął mieć problemy. Caruana też nie grał idealnie i zdarzało się, że jego ruchy mogły wpędzić go w kłopoty. 23-latek jednak tego nie wykorzystał, dlatego po ponad pięciu godzinach rozgrywki poddał partię.



Reklama

Magnus Carlsen powiększył przewagę

Kolejne zwycięstwo w turnieju odniósł mistrz świata - Magnus Carlsen. Norwegowi nie przeszkodził fakt, że grał czarnymi bierkami. Rameshbabu Praggnanandhaa tylko w pierwszej części partii stawiał rywalowi twardy opór. Z czasem Carlsen stopniowo przejmował inicjatywę, dzięki czemu zmusił przeciwnika do poddania.

To pozwoliło mistrzowi umocnić się na prowadzeniu w zmaganiach. Nieco dystansu stracili bowiem główni rywale. Shakhriyar Mamedyarov podzielili się punktami z Richardem Rapportem. "Wpadkę" zaliczył natomiast Santosh Gujrathi Vidit, który uległ grającemu białymi bierkami Jordenovi Van Foreestowi. Holender tym samym nieco odbił sobie wcześniejsze niepowodzenia.

W sobotę wydarzyła się dość kuriozalna sytuacja. Punkt za darmo zdobył Anish Giri. Miał on zmierzyć się z Daniiłem Dubowem. Rosjanin jednak nie pojawił się przy szachownicy, co skończyło się dla niego walkowerem. Dzięki temu Giri znacząco zbliżył się do czołówki.



Wyniki:

Jan-Krzysztof Duda - Fabiano Caruana 0:1

Rameshbabu Praggnanandhaa - Magnus Carlsen 0:1

Richard Rapport - Shakhriyar Mamedyarov 0,5:0,5

Jorden Van Foreest - Santosh Gujrathi Vidit 1:0

Andriej Esipienko - Sam Shankland 0,5:0,5

Nils Grandelius - Siergiej Karjakin 0,5:0,5

Anish Giri - Daniił Dubow 1:0



Wyniki po siedmiu rundach:



1. Magnus Carlsen - 5 punktów

2. Shakhriyar Mamedyarov - 4,5 punktu

3. Andriej Esipienko - 4 punkty

4. Anish Giri - 4 punkty

5. Santosh Gujrathi Vidit - 4 punty

6. Richard Rapport - 4 punkty

7. Fabiano Caruana - 3,5 punktu

8. Siergiej Karjakin - 3,5 punktu

9. Jorden Van Foreest - 3,5 punktu

10. Jan-Krzysztof Duda - 3 punkty

11. Sam Shankland - 3 punkty

12. Daniił Dubow - 2,5 punktu

13. Rameshbabu Praggnanandhaa - 2,5 punktu

14. Nils Grandelius - 2 punkty