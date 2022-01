Duda powalczył, ale znów zremisował. Carlsen mistrzem!

W dwunastej rundzie zmagań Jan-Krzysztof Duda zmierzył się z Jordenem Van Foreestem. Wielu zastanawiało się, czy z Polakiem jest wszystko w porządku. Piątkowa rozgrywka wlała trochę niepewności, zresztą zawodnik na swoim profilu na Facebooku potwierdził, że nie czuł się tego dnia najlepiej.



Tym razem nic nie stało na przeszkodzie, by polski szachista rozegrał pełną partię, otwierając ją gambitem hetmańskim. Obrońca tytułu postawił na obronę słowiańską. Z czasem Holender wyszedł na niezłą pozycję, dającą mu przewagę. Ostatecznie na niewiele się to zdało, bo Duda znalazł drogę do wiecznego szacha, dlatego doszło do remisu.

Magnus Carlsen już prawie z tytułem

Swoją klasę potwierdził Magnus Carlsen. Mistrz świata zmierzył się z byłym pretendentem do tytułu – Fabiano Caruaną. Amerykanin grał białymi bierkami. To nie przeszkodziło Norwegowi przejąć inicjatywy, od połowy partii stopniowo powiększając przewagę. Carlsen znów nie bał się odważnych zagrań, jak np. strata jakości. Finalnie Caruana znalazł się w takim położeniu, że się poddał.

Dzięki temu najlepszy szachista na świecie zapewnił sobie zwycięstwo w turnieju. Dla norweskiego arcymistrza to już ósmy tytuł zdobyty w Wijk aan Zee. Pod tym względem jest on bezapelacyjnie najlepszym zawodnikiem w historii rozgrywek.

Najbardziej Carlsenowi zagrażałRichard Rapport. Węgier w sobotę zremisował jednak z Andriejem Jesipienką.. Punkt do Norwega traci także Shakhriyar Mamedyarov. Azer zrobił, co mógł, pokonując Santosha Gujrathi Vidita. Remis zaliczył też Anish Giri, który musi teraz pokonać Rapporta, by skończyć rywalizację na podium.



Wyniki:

Jan-Krzysztof Duda - Jorden Van Foreest 0,5:0,5

Fabiano Caruana - Magnus Carlsen 0:1

Andriej Jesipienko - Richard Rapport 0,5:0,5

Santosh Gujrathi Vidit - Shakhriyar Mamedyarov 0:1

Anish Giri - Nils Grandelius 0,5:0,5

Sam Shankland – Siergiej Karjakin 1:0

Rameshbabu Praggnanandhaa – Daniił Dubow 1:0 (walkower)



Wyniki po dwunastu rundach:

1. Magnus Carlsen - 8,5 punktu

2. Shakhriyar Mamedyarov – 7,5 punktu

3. Richard Rapport – 7,5 punktu

4. Anish Giri – 7 punktów

5. Andriej Jesipienko – 6,5 punktu

6. Siergiej Karjakin - 6 punktów

7. Santosh Gujrathi Vidit - 6 punktów

8. Jorden Van Foreest - 6 punktów

9. Fabiano Caruana - 6 punktów

10. Jan-Krzysztof Duda – 5,5 punktu

11. Sam Shankland - 5,5 punktu

12. Rameshbabu Praggnanandhaa - 4,5 punktu

13. Nils Grandelius - 4 punkty

14. Daniił Dubow - 3,5 punktu