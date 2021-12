Duda musiał uznać wyższość mistrza świata

W poniedziałek na Stadionie Narodowym kontynuowano rywalizację w szachach szybkich. Tym razem rozegrano cztery serie pojedynków. Dla Dudy bardzo ważny był mecz otwarcia.



Jan-Krzysztof Duda źle zaczął dzień

23-latek mógł realnie przybliżyć się do medalu, ale Jan Niepomniaszczij to rywal z naprawdę najwyższej półki. Grający czarnymi Polak chciał zaskoczyć rywala, wybierając debiut hiszpański. Wiele razy ten sposób otwarcia pojawił się w meczu Niepomniaszczija z Magnusem Carlsenem o MŚ w szachach klasycznych. Pomysł Polaka nie był głupi, bo Rosjanin popełniał tam kilka błędów. Wicemistrz globu jednak dokładnie przeanalizował tamte partii, co wyszło na szachownicy. Polski zawodnik wyraźnie przegrał, odnosząc pierwszą porażkę w turnieju.

"Wpadka" nie wpłynęła na postawę Dudy. Wręcz przeciwnie, po ciekawych rozgrywkach zdobył on dwa kolejne punkty, pokonując odpowiednio Roberta Hovhannisyana oraz Siergieja Movsesiana. Wygrane pozwoliły mu utrzymać się w ścisłej czołówce.



Magnus Carlsen za mocny dla polskiego arcymistrza

Musiało zatem w końcu dojść do długo wyczekiwanego pojedynku. Na koniec drugiego dnia polski faworyt zmierzył się z mistrzem - Magnusem Carlsenem. Partia zaczęła się dobrze dla grającego czarnymi Polaka. W pewnym momencie pojawiła się szansa na wygraną, ale krakowianin odpuścił ofensywę, a Norweg to wykorzystał i wygrał partię.

Dwie przegrane skomplikowały sytuację zwycięzcy Pucharu Świata, który wypadł poza podium. Nie ma jeszcze tragedii - do drugiego miejsca Duda traci pół punktu, więc szanse na medal są realne. Plusem dla 23-latka jest fakt, że z listy potencjalnych przeciwników wykreślił już dwa wielkie nazwiska.

Czołowa dziesiątka MŚ w szachach szybkich (przy równej liczbie punktów o kolejności decydują pomocnicze statystyki):

1. Magnus Carlsen - 7,5 punktu

2. Nodirbek Abdusattorow - 7 punktów

3. Aleksander Griszuk - 7 punktów

4. Jan Niepomniaszczij - 7 punktów

5. Jan-Krzysztof Duda - 6,5 punktu

6. Baadur Jobava - 6,5 punktu

7. Jorden Van Foreest - 6,5 punktu

8. Alireza Firouzja - 6,5 punktu

9. Hikaru Nakamura - 6,5 punktu

10. Fabiano Caruana - 6,5 punktu