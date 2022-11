Drużynowe MŚ w szachach - Polska w ćwierćfinale po remisie z Uzbekistanem

Szachowe MŚ. Polska w ćwierćfinale

Był to czwarty remis Polaków w turnieju. W pierwszym meczu przegrali z USA 1,5:2,5, a w kolejnych nie rozstrzygnęli spotkań z Indiami, Izraelem i Azerbejdżanem.W ostatnim dniu fazy grupowej Azerbejdżan wygrał z Izraelem 2,5:1,5, a Indie pokonały USA 3:1.Najlepsi w grupie B okazali się reprezentanci Uzbekistanu i Azerbejdżanu - po 7 pkt, przed Indiami - 6, Polską - i Izraelem - po 4 oraz USA - 2. Polacy, przy równej liczbie także małych punktów z Izraelem (po 9,5) wyprzedzili gospodarzy turnieju dzięki wyższej punktacji dodatkowej.W grupie A zwyciężyła reprezentacja Chin - 9, przed Francją, Hiszpanią i Ukrainą - po 6, oraz Holandią - 3 i RPA - 0.W środę w ćwierćfinale Polska zmierzy sie z Chinami, Uzbekistan i Ukrainą, Azerbejdżan z Hiszpanią i Francja z Indiami. Na tym etapie rywalizacja składa się z dwóch meczów rozgrywanych na czterech szachownicach tempem 45 minut plus 10 sekund. Zwycięzcy awansują do czwartkowych półfinałów. Finał zaplanowano na piątek.W 2017 roku w Chanty-Mansyjsku reprezentacja Polski, debiutując w DMŚ, wywalczyła brązowy medal. Występowali w niej grający teraz w Jerozolimie Wojtaszek, Piorun i Bartel oraz Jan-Krzysztof Duda i Grzegorz Gajewski.cegl/ co/