Czy ukraińskie siostry powinny zmienić obywatelstwo? Głos zabrał arcymistrz

Obie ukraińskie szachistki, rodzeństwo Anna i Marija Muzyczuk odmówiły podpisania listu otwartego o usunięcie Rosjan i Białorusinów z międzynarodowej rywalizacji.

Anna i Marija Muzyczuk zmienią obywatelstwo? Karjakin zabrał głos

Na reakcję nie trzeba było długo czekać i obie arcymistrzynie będą wydalone ze swojej rodzimej, lwowskiej federacji - więcej o tym przeczytasz TUTAJ !

W reakcji na burzę wokół postępowania obu sportsmenek głos zabrał rosyjski arcymistrz Siergiej Karjakin. On sam już cierpi karę za poparcie agresji Rosji na Ukrainę i nie wyklucza, że kara półrocznej banicji w jego przypadku zmieni się na dożywocie, wymierzone mu przez FIDE (Międzynarodowa Federacja Szachowa).

Teraz w rozmowie z rosyjskim Match TV Karjakin odniósł się do pytania, czy Anna i Marija powinny zmienić obywatelstwo sportowe po tym, jak odmówiły poparcia zawieszenia rosyjskich i białoruskich sportowców.

- Nie robiłbym z tego wielkiego zamieszania. Mimo wszystko grają w reprezentacji Ukrainy, są ukraińskimi szachistami i zawsze podkreślały to w swoich wywiadach. Inna sprawa, że dzięki Bogu są rozsądnymi osobami i nie podpisują zwariowanych listów. Co oznacza całkowite usunięcie reprezentacji Rosji i Białorusi z FIDE? To oczywiście doprowadzi do rozłamu w szachowym świecie. Dlaczego jest to konieczne? To nie jest jasne. Tylko zasieje zamęt i chaos. Generalnie jako szachista bardzo te zawodniczki szanuję, a znam je od dzieciństwa. Zawsze uważałem, że są świetne. Chociaż mieszkamy w różnych miastach i krajach, to zawsze ważne jest, aby pozostać człowiekiem. A one pozostały ludźmi przez duże "L" - powiedział Karjakin.

Brawo siostrom bije także inny rosyjski arcymistrz, Siergiej Szipow. On z kolei wyraził opinię, że Anna wraz z Mariją "potrafią oddzielić politykę od szachów". Co więcej, nazwał je "prawdziwymi patriotkami Ukrainy".

Anna Muzyczuk to dwukrotna mistrzyni świata kobiet w szachach błyskawicznych i mistrzyni w szachach szybkich, a nadto trzykrotna mistrzyni Europy oraz wicemistrzyni świata z 2017 roku w szachach klasycznych. Z kolei jej siostra Marija Muzychuk jest mistrzynią świata w szachach klasycznych.