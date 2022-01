Błyskawiczny remis Dudy. Koronawirus wykluczył jednego z zawodników

Polscy obserwatorzy turnieju mieli nadzieję, że podczas ostatniej serii rywalizacji Duda znacząco poprawi swój dorobek punktowy. Polaka nie czekała już walka z czołówką, więc pojawiła się realna szansa na zwycięstwa. Jako pierwszy ofiarą 23-latka miał zostać przeciętnie spisujący się w zmaganiach Sam Shankland.



Krakowianin grał białymi bierkami, zaczynając od ustawienia systemu londyńskiego. I w zasadzie tyle można powiedzieć o tej partii. Łącznie padło w niej tylko 19 ruchów. Gdy polski szachista wykonał 10. posunięcie, zaproponował remis, na który Amerykanin przystał.



Reklama

Znów zmiany w czołówce Tata Steel Chess

Swoją dobrą serię przerwał Anish Giri. Holender po niemrawym początku zaliczył świetny czas, dzięki czemu realnie włączył się do walki o zwycięstwo. Szanse na triumf w zmaganiach zabrał mu zawodnik, który za dwa dni straci tytuł - Jorden Van Foreest. Po wyrównanej partii, Giriego, przynajmniej według silnika szachowego, pognębił zły ruch królem, a Van Foreest tego już nie wypuścił.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Australian Open. Daniil Medvedev- Stefanos Tsitsipas. Skrót meczu. WIDEO © 2022 Associated Press

Tym samym w czołówce tabeli znów doszło do przetasowań. Nowym wiceliderem został Richard Rapport. Węgier otrzymał darmowy punkt, gdyż ponownie przy szachownicy nie pojawił się Daniił Dubow. Tym razem Rosjanina wykluczył pozytywny wynik testu na koronawirusa. Z tego powodu Dubow nie rozegra już żadnej partii w turnieju.

Liderem zmagań wciąż jest Magnus Carlsen. Norweg zmierzył się z Santoshem Gujrathi Viditem. Ich partia potoczyła się tak, że doszło do końcówki wieżowej. W niej obaj zdołali doprowadzić jednego pionka do pola przemiany. Pierwszy hetmanem ruszył mistrz świata, lecz był to wieczny szach, więc finalnie doszło do remisu.



Wyniki:

Jan-Krzysztof Duda - Sam Shankland 0,5:0,5

Magnus Carlsen - Santosh Gujrathi Vidit 0,5:0,5

Jorden Van Foreest - Anish Giri 1:0

Shakhriyar Mamedyarov - Siergiej Karjakin 0,5:0,5

Nils Grandelius - Andriej Jesipienko 0,5:0,5

Rameshbabu Praggnanandhaa - Fabiano Caruana 0:1

Richard Raport - Daniił Dubow 1:0

Wyniki po dziesięciu rundach:



1. Magnus Carlsen - 7,5 punktu

2. Richard Rapport - 7 punktów

3. Anish Giri - 6,5 punktu

4. Shakhriyar Mamedyarov - 6,5 punktu

5. Andriej Jesipienko - 6 punktów

6. Siergiej Karjakin - 6 punktów

7. Santosh Gujrathi Vidit - 6 punktów

8. Fabiano Caruana - 6 punktów

9. Jorden Van Foreest - 5,5 punktu

10. Jan-Krzysztof Duda - 5 punktów

11. Sam Shankland - 4,5 punktu

12. Daniił Dubow - 3,5 punktu

13. Nils Grandelius - 3,5 punktu

14. Rameshbabu Praggnanandhaa - 3,5 punktu