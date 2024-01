Dziennik " El Pais " pisał o głośnym geście "Biało-Czerwonego" podczas meczu pierwszej rundy z Rosjaninem Denisem Chismatułlinem, który opowiada się za prezydentem jego kraju Władimirem Putinem . Duda nie podał mu ręki i rozpętał burzę w mediach. Dużo ryzykował swoim zachowaniem , bowiem gdyby rywal zdecydował się zgłosić incydent do sędziów, to naszemu rodakowi groziłaby przegrana w partii wynikająca ze złamania zasad fair play . Jednakże Chismatułlin tego nie zrobił, ale temat tak szybko nie ucichł.

Głośno wokół Jana-Krzysztofa Dudy. Ostre komentarze z Rosji. Jest reakcja Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE)

Gest zawodnika odbił się głośnym echem w świecie i dodatkowo rozjuszył kibiców rywala 25-latka. Rosjanie po meczu nie gryźli się w język i w mocnych słowach odnieśli się do "Biało-Czerwonego". Hamulce im całkowicie puściły. "Ten Polak, który nie podał ręki naszemu szachiście, jest po prostu źle wychowaną świnią ! Jak można to uznać za przejaw jakiejkolwiek siły lub umiejętności? " - denerwował się był prezes Rosyjskiej Federacji Zapaśniczej Michaił Mamiaszwiili w rozmowie z serwisem sport24.ru.

To rodzaj pewnej ciemności w ludziach, co nie jest typowe dla szachów. Szachiści, podobnie jak olimpijczycy, zawsze zachowywali się rozsądnie, zawsze ściskając dłonie przed i po zakończeniu partii

Kiedy afera przybrała na sile, milczenie w sprawie polskiego zawodnika zdecydował się przerwać jego menedżer - Adam Dzwonkowski. Mężczyzna zdradził, co było powodem zachowania sportowca na mistrzostwach. "Jan-Krzysztof Duda nie chce komentować swojego gestu wobec Rosjanina, bo jego celem nie było robienie z tego jakieś dużej demonstracji. Po prostu zrobił to, co uważał za słuszne (...) Denis Chismatullin to zawodnik z pierwszej linii rosyjskiej propagandy wojennej. On jest jednym z tych, którzy w opinii wielu szachistów przekroczyli już granice propagandy. Popiera wojnę w Ukrainie, gra mecze na Krymie, a ostatnio nawet zrobił sobie zdjęcie, jak zawoził pizzę żołnierzom rosyjskim stacjonującym w Donbasie" - podkreślił Polak, cytowany przez "WP. SportoweFakty".