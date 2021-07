- To będzie wieczór 22 Pinokiów. Włosi umieją oszukiwać i Anglicy też umieją. Pokazał to ich mecz z reprezentacją Danii - powiedział już na wstępie Mateusz Święcicki.

W przekonaniu sporej części europejskich kibiców Anglicy są w tym turnieju faworyzowani przez sędziów. Koronnym dowodem ma być sytuacja z dogrywki półfinału z Duńczykami. "Synowie Albionu" zdobyli wówczas zwycięską bramkę po rzucie karnym, który wzbudził ogromne kontrowersje.

Finał Euro 2020. Włochy - Anglia

Czy rzeczywiście futbol przegra dzisiaj na Wembley z boiskowym cwaniactwem? Od wspomnianego półfinału włoscy tifosi kpią z angielskich piłkarzy. Twierdzą, że to ludzie godni pogardy i nie zasługują na końcowy triumf.

- Zupełnie jakby "Squadra Azzura" była święta - kontruje Święcicki. - A przecież to nie jest jedenastka złożona z czystych moralnie ludzi, których pan Bóg weźmie do nieba. We Włoszech funkcjonuje nawet takie określenie jak "Furbo", oznaczające cwaniaka i kombinatora, który szuka okazji na odniesienie łatwej korzyści.

Kimś takim był choćby Marco Materazzi, który w finale mundialu 2006 udanie sprowokował Zinedine’a Zidane. Francuz uderzył rywala i opuścił boisko z czerwoną kartką. Po złoto sięgnęła Italia.

- Włochy wygrały ten finał tylko dlatego, że Materazzi obraził siostrę Zidane’a - nie ma wątpliwości Święcicki. - Ale z drugiej strony boli mnie, kiedy to Anglik zaczyna mnie uczyć moralności. To przecież Paul Scholes niszczył moje dzieciństwo i śmiał nam się w twarz.

W 1999 roku, w eliminacjach Euro 2000, Scholes strzelił Polakom na Wembley trzy gole, w tym jednego ręką. Nie przyznał się i nie przeprosił. "Biało-czerwoni" przegrali mecz 1-3.

Dzisiaj taki scenariusz nie jest możliwy. Nie pozwoli na to VAR. Jak się jednak przekonaliśmy, nie gwarantuje braku kontrowersji.



- Sądzę, że na Wembley będzie dzisiaj jak w "Wielkim Szu". Ja oszukiwałem, ty oszukiwałeś, wygrał lepszy - skwitował Święcicki.





