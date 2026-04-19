Pogromca Mamaeda Chalidowa komentuje efektowne zwycięstwo. Paweł Pawlak dalej mistrzem KSW

Adam Lewicki

To był bardzo dobry występ Pawła Pawlaka w hitowej walce z Mamedem Chalidowem na XTB KSW 117 w Warszawie. Trenujący w Łodzi zawodnik nie tylko postawił się weteranowi polskiej sceny, ale i efektownie zakończył bój morderczymi łokciami sekundę przed końcem czwartej rundy.

W walce wieczoru gali XTB KSW 117 Mamed Chalidow zmierzył się z mistrzem wagi średniej Pawłem Pawlakiem. Na szali pojedynku zawisł oczywiście pas wspomnianej dywizji. Starcie było pełne "czarów" ze strony pretendenta, a także dużej kontroli dystansu i konsekwentnej taktyki czempiona. Starcie potrwało cztery rundy i zakończyło się w ostatniej sekundzie wspominanej odsłony. Sędzia widząc mordercze łokcie Pawlaka, lądujące na głowie Chalidowa, postanowił przerwać bój.

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja