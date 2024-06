Życiowy sukces Polaka. Został mistrzem świata i przeszedł do historii

Sztuki walki kojarzą się polskim kibicom przede wszystkim z MMA. To zasługa federacji KSW czy wybitnych osiągnięć „Biało-Czerwonych” w UFC. W innych odmianach także nie mamy się czego wstydzić. Do historii przeszedł Adam Wardziński. Nasz rodak w Stanach Zjednoczonych został mistrzem świata w brazylijskim jiu-jitsu w kategorii do 94 kilogramów. Jego sukces będzie wspominany przez lata. Stał się on pierwszym złotym medalistą z Europy.