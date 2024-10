Znany trener sportów walki zatrzymany. Chodzi o sprawę sprzed 22 lat

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało w tym tygodniu znanego trenera sportów walki, Andrzeja K. W trakcie zatrzymania doznał on urazu, który wymagał wizyty w szpitalu. Aresztowany mężczyzna będzie bronił się przed poważnymi zarzutami.

Znany trener sportów walki zatrzymany

Andrzej K. będzie mierzył się z poważnymi zarzutami. Sprawa dotyczy zabójstwa Ormianina z 2002 roku. Rafael Grigorian feralnego wieczoru spożywał alkohol ze swoim kuzynem, Romą. Następnie obaj panowie postanowili przenieść się do poznańskiego klubu Blue Note. Około godziny drugiej nad ranem między wówczas 26-latkiem a kilkoma mężczyznami doszło do kłótni. Ostatecznie Ormianin został wyprowadzony na zaplecze i brutalnie pobity. Pomimo że miał nóż, nie dał rady obronić się przed kilkoma napastnikami i zmarł. Prowadzone w tamtym czasie śledztwo ujawniło tropy wskazujące na przebywającego wówczas w lokalu Andrzeja K. i jego znajomych, ale ostatecznie umorzono sprawę. Nie znaleziono świadków chętnych do złożenia zeznań.