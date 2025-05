Zerhouni z potężnym nokautem, ależ cios. Do tego takie wejście, niespotykane

W piątek wieczorem odbyła się kolejna gala KSW. Tym razem XTB KSW 106 zorganizowano we Francji, a dokładniej w Lyonie. Walką wieczoru było starcie Salahdina Parnasse'a z Marianem Ziółkowskim. Mimo to show delikatnie skradła walka Damiana Janikowskiego z Laidem Zerhounim do kat. 83,9 kg. Francuz powalił Polaka po zaledwie minucie i 54 sekundach, dzięki czemu zaliczył w 15 zwycięstwo w swojej karierze.

