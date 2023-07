Zaskakująca analiza porażki Błachowicza. Jędrzejczyk powiedziała to otwarcie

Kibice w końcu mieli okazję oglądać Jana Błachowicza w akcji. Reprezentant Polski wrócił do UFC po siedmiomiesięcznej przerwie. Swego czasu w podcaście z Petesym Carrollem w "The Craic" 40-letni mężczyzna zdradził, z kim chciałby zawalczyć w klatce. "Lubię wyzwania. Pereira jest bardzo dużym wyzwaniem " - przyznał " Cieszyński Książę ".

29 lipca zawodnik zmierzył się ze wspomnianym Brazylijczykiem. Starcie było bardzo wyrównane. Pierwsza runda rozpoczęła się do "Biało-Czerwonego" znakomicie, bowiem to Polak rozdawał w niej karty i wiele wskazywało na to, że kolejna cześć również będzie prowadzona pod jego dyktando. Tak się jednak nie stało, a u Błachowicza zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki zmęczenia, kiedy starał się ze wszystkich sił utrzymać przeciwnika w parterze. Ostatecznie niejednogłośną decyzją zwycięzcą walki został Pereira. Tryumf Brazylijczyka nie został pozytywnie odebrany przez kibiców w Salt Lake City. Pogromca Polaka po morderczej walce został przez nich wygwizdany.