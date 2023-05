Wyrzucono ich po antysemickim skandalu. Prezydent obiecał powrót

Przypomnijmy, że Irańska Federacja Judo (IRIJF) została zawieszona przez IJF po tym, jak Saeid Mollaei otrzymał nakaz wycofania się z mistrzostw świata 2019 w Tokio, aby uniknąć spotkania z przeciwnikiem z Izraela . Te dwa kraje od wielu lat żyją we wrogich stosunkach, co przekłada się także na sport.

Prezydent obiecuje powrót pod skandalu

"Bezterminowy" początkowo zakaz został został skrócony do czterech lat po odwołaniu się do Sportowego Sądu Arbitrażowego. W ramach sankcji IRIJF pozostanie zawieszona do 17 września 2023 roku. I według słów Vizera, ani dnia dłużej.