​Polskie judoczki Agata Perenc i Agata Ozdoba-Błach odpadły w 1/8 finału kończących sezon zawodów World Masters w chińskim Kantonie.

Perenc w kategorii do 52 kg przegrała przed czasem z Francuską Amandine Buchard, natomiast startująca w kategorii do 63 kg Ozdoba-Błach uległa przed czasem Japonce Miku Tashiro.

W niedzielę do rywalizacji przystąpią Beata Pacut (78 kg) i Maciej Sarnacki (+100 kg).