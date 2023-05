Wielki sukces Rosjan na arenie międzynarodowej. Putin wniebowzięty

Powrót Rosjan do rywalizacji na międzynarodowej arenie wzbudzał wiele kontrowersji. Mimo tego, że muszą startować w neutralnych barwach, obawiano się, że i tak będą wykorzystywać swoje występy do szerzenia swojej propagandy. Dowód na to, że te obawy są słuszne, dał sam Władimir Putin, komentując pierwszy wielki sukces rosyjskich sportowców na mistrzostwach świata, czyli złoty medal Armana Adamiana.