Wielki sukces Polaków. "Złote dzieci" z medalami mistrzostw świata

Michał Szadkowski , startujący w kategorii do 78 kg, od pierwszej walki w turnieju szedł jak burza. W każdym z kolejno wygranych trzech pojedynków nie pozostawiał rywalom wiele do powiedzenia. Duńczyk, Uzbek i reprezentant Bośni i Hercegowiny nie zdołali zanotować na swoim koncie nawet jednej rundy. Przeciwnikiem polskiego taekwondzisty w półfinale był Hiszpan Jesus Paczeco Jimenez , ale i tę przeszkodę przeskoczył.

Julia Nowak i Michał Szadkowski z medalami mistrzostw świata juniorów

W kraju nowego mistrza świata juniorów od pewnego czasu trenuje Julia Nowak, która ledwie kilka dni temu skończyła 17 lat. To "złote dziecko" polskiego taekwondo. Młoda Polka jakiś czas temu zdecydowała się na wyjazd z Polski do Splitu, gdzie ma znakomite warunki do treningu w jednym z najlepszych klubów świata. I teraz sięgnęła po życiowy sukces, zdobywając brązowy medal mistrzostw świata juniorów.