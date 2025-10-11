Widowisko w walce Schreiber, wynik mógł być tylko jeden. Nokaut w pierwszej rundzie

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niezwykle emocjonująco zapowiadał się co-main event gali PRIME MMA 14, gdzie zmierzyły się ze sobą Marianna Schreiber i Natalia Magical. Walka nie była zjawiskowa dla koneserów sportów walki, lecz idealna dla fanów freak fightów. Finalnie po nokaucie w pierwszej rundzie lepsza okazała się Schreiber.

Po wielu emocjonujących walkach gali PRIME MMA 14 nadszedł czas na co-main event pomiędzy dwoma znanymi influencerkami, Marianną Schreiber i Natalią Magical. Starcie zapowiadało się bardzo emocjonująco ze względu na potyczki słowne na konferencjach prasowych. Do tego dochodziły także emocje z programu w formacie twarzą w twarz.

Rywalizacja zaczęła się od bardzo chaotycznej wymiany ciosów. Natalia Magical wydawała się być zagubiona i już po pierwszym ciosie obróciła się od rywalki. Mimo to bardziej doświadczona wykorzystała okazję i dalej szła do przodu w celu wykonania kolejnych ciosów.

Te w końcu przyniosły efekt, bowiem rywalka po jednym z uderzeń upadła, a arbiter zaczął liczenie. Po chwili wydawać się mogło, że będzie powtórka ze zdarzeń, bowiem Natalia Magical znów leżała na macie. Było to jednak tylko poślizgnięcie się.

Schreiber dokonała swego, jest nokaut

Chwilę potem Schreiber jednak wykorzystała swoje doświadczenie i prawym prostym idealnie trafiła w szczękę przeciwniczki. Sędzia od razu zakończył walkę i w ten sposób 33-latka mogła się cieszyć z kolejnego zwycięstwa.

W ten sposób jej rekord od tej chwili wynosi 4:2. Cztery wygrane i dwie porażki.

