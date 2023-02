Mateusz Murański nie żyje. Syn Jacka Murańskiego zmarł w wieku 29 lat

Mateusz Murański był jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych freak-fighterów w Polsce . Brał udział w galach organizowanych przez High League i Fame MMA. Debiutował w 2021 roku na Fame MMA 10, kiedy po zaciętym pojedynku przegrał z Arkadiuszem Tańculą. Wcześniej obaj zawodnicy poznali się na planie serialu „Lombard: Życie pod zastaw”, w którym występowali w jednych z głównych ról. Murański łącznie stoczył dziewięć pojedynków, a jego bilans to cztery zwycięstwa i pięć porażek.

Mateusz Murański nie żyje. Co z walką Jacek Murański – Marcin Najman? Jest komentarz High League

Kibice freak-fightowych gal zastanawiają się, czy w tej sytuacji dojdzie do planowanej walki Jacka Murańskiego z Marcinem Najmanem . Konflikt obu zawodników istnieje w przestrzeni publicznej już od dłuższego czasu. Wyczekiwany pojedynek obu zawodników miał się pierwotnie odbyć na początku 2022 r. na gali organizowanej przez federację Elite Fighters. Starcie było reklamowane jako wydarzenie wieczoru, jednak do walki ostatecznie nie doszło.

Teraz do walki Jacek Murański - Marcin Najman miało dojść podczas gali High League 6, która odbędzie się 18 marca . Portal „Sportowe Fakty” skontaktował się z High League z pytaniem o przyszłość wyczekiwanego pojedynku, który w obliczu rodzinnej tragedii Murańskich, stanął pod znakiem zapytania.