Ukrainiec podszedł do Polaka. "Powiedział, że jest banderowcem". Awantura na siłowni

Piotr Kuberski to bardzo doświadczony zawodnik MMA. W latach 2022-2023 był mistrzem federacji FEN w wadze średniej. Obecnie walczy pod szyldem KSW, gdzie od zeszłego roku jest tymczasowym mistrzem w tej samej kategorii.

W środę, 15 lipca, na platformie Facebook ukazało się wideo, na którym Kuberski w zdecydowany sposób dyskutuje z Ukraińcem. Sytuacja miała miejsce na siłowni. "Piotr Kuberski miał na siłowni konfrontację z Ukraińcem, który nagrał wymianę zdań. Facet z Ukrainy opublikował ucięty film, a później dowiedział się, kim jest Kuberski i zaczął go prowokować, wrzucając na swoje social media wygenerowane grafiki, jak nokautuje Polaka" - pisze użytkownik Marek Kępa, który udostępnił nagranie.

Polak wyjaśnia powody kłótni z Ukraińcem

"Kuberski zdradził, że już 2 lata temu była inna akcja z tym samym gościem i na tej samej siłowni na stadionie Lecha Poznań. Ukrainiec zgłosił wtedy kogoś na policję" - dodaje.

W przekazanym materiale słychać, że powodem kłótni najprawdopodobniej były wątki polsko-ukraińskiej historii, które - jak wiadomo - szczególnie w ostatnim czasie wywołują mnóstwo emocji. Ukrainiec z dumą prezentował koszulkę z godłem swojego kraju, nagrywając jednocześnie reakcję Polaka.

- Przede wszystkim to nagranie jest wyrwaniem z kontekstu pewnej rozmowy. Szkoda, że ten ktoś nie nagrał całej naszej rozmowy. Najpierw sprowokował całą sytuację. Powiedział, że jest banderowcem - powiedział Kuberski w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Rozwiń

Z relacji zawodnika KSW wynika, że Ukrainiec próbował wszcząć bójkę. - Jak już zaczął na mnie krzyczeć, zaczął wymachiwać rękoma, nagrywać telefonem, to zrobiłem krok w tył, bo wiedziałem, że nic dobrego z tego nie będzie - mówi. - Nigdy nie miałem żadnego problemu do osób mieszkających w Ukrainie. Mam wielu bardzo dobrych znajomych z Ukrainy, z którymi mamy normalne relacje - tłumaczy.

Na koniec Piotr Kuberski podkreślił, że nie żałuje swojej reakcji na słowa Ukraińca nawiązujące do rzezi wołyńskiej. - Czy ty historię znasz? - pytał agresywnie Polaka, co słychać na filmie.

- Myślę, że jeżeli by mnie prowokował w ten sposób, mówiąc o Banderze, to zrobiłbym to samo. Mieszkam w Polsce, wiem, co się stało wtedy (na Wołyniu - red.), więc jest to moim zas...m obowiązkiem.

Piotr Kuberski - tymczasowy mistrz KSW wagi średniej KSW materiały prasowe

KSW 104: Tomasz Romanowski - Piotr Kuberski Sebastian Rudnicki/KSW materiały prasowe





Nikola Grbić: W każdym meczu tego turnieju musieliśmy grać swoją najlepszą siatkówkę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport